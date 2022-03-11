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俄烏衝擊 大摩示警：亞幣恐續貶

編譯陳家齊／綜合報導
俄烏戰爭衝擊，摩根史坦利警告，受到高通膨、低成長的影響，韓元、人民幣、印度盧比等亞洲貨幣短期可能繼續貶值。（本報資料照片）
俄烏戰爭衝擊，摩根史坦利警告，受到高通膨、低成長的影響，韓元、人民幣、印度盧比等亞洲貨幣短期可能繼續貶值。（本報資料照片）

俄國侵略烏克蘭戰爭衝擊多項主要原物料供應，導致原油等商品價格飆漲，勢將衝擊仰賴能源進口的亞洲經濟成長，也使亞洲央行更加左右為難。摩根史坦利（大摩）警告，受到高通膨、低成長的影響，韓元、人民幣、印度盧比等亞洲貨幣短期可能繼續貶值。

巴克萊銀行預估，能源價格飆漲將增加生產成本、抑制消費需求，使得中國大陸的經濟增長率今年少掉0.3到0.5個百分點。

能源成本飆升甚至讓日本銀行（央行）開始感到壓力，隨著通膨朝向日銀原本期望的2%前進，但一旦進口能源飆升使通膨開始超出日銀設定目標，面對國內依舊疲軟的經濟，日銀很難採取貨幣緊縮政策來及早遏制通膨。

其他亞洲國家也多受到進口能源、原物料突然飆漲的通膨壓力，但也多半和日本一樣，因為擔憂經濟復甦不夠強健，還是只願意繼續維持寬鬆貨幣政策。

泰國財政部8日表示，由於烏克蘭危機對旅遊、貿易、消費造成的衝擊，今年原本預期的3.5%到4.5%經濟增長目標恐怕無法達到標準。

分析師指出，儘管泰國通膨年率已經高達近13年高點，如果央行認為價格上漲的根源是供給衝擊，而非需求過剩，那繼續維持寬鬆貨幣政策是審慎做法。

菲律賓央行也警告，若是國際油價維持在每桶120到140美元的高點，通膨年率將達4.4%到4.7%，超過央行設定的2%到4%目標。但菲央行同時也表示，有足夠緩衝，所以也不急著升息。

但是分析師警告，如果戰爭持續，亞洲貨幣持續貶值，原本看似尚可吸收的進口物價通膨將變得愈來愈無法忍受，亞洲央行不能坐視匯價重貶。

分析師說，一但遭遇這種挑戰，就有可能被迫收緊貨幣政策。

央行 貨幣 分析師

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