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原料供應吃緊 澳出口能力受挫

編譯任中原／綜合報導
澳洲是全球第二大煤炭出口國，左圖為位在澳洲的全球最大煤炭出口港紐卡索港。（路透）
澳洲是全球第二大煤炭出口國，左圖為位在澳洲的全球最大煤炭出口港紐卡索港。（路透）

全球原料商品供給吃緊，買家紛紛轉向澳洲採購燃煤、液化天然氣（LNG）及小麥等商品，但澳洲業者卻受制於基礎設施不足及勞工吃緊等問題，煤炭出口也受到近來洪災的威脅。

澳洲是全球第六大小麥出口國。由於小麥收穫量連續兩年創新高，未來幾個月東、西兩岸港口的船位都早已訂滿，原本預料今年出口量將創下2,530萬公噸新高，但因卡車、鐵路、港口及人員全面告緊，因此至少短期內難以補足全球小麥的供給缺口。

穀物與燃煤貨運業者表示，麥農與煤礦業場都急需運輸設備，儘快將產品運到港口裝船，但現有設備嚴重不足，使供應鏈陷入瓶頸。卡車業者表示，就算立即購買新車，也找不到足夠的司機送貨。

許多歐洲客戶要求澳洲LNG與燃煤業者供貨，但業者大部分產量都是以定期合約賣出，根本無法對新增的客戶供貨。而且礦工吃緊、加上大雨成災，都影響燃煤生產。

另據彭博報導，雪梨南方72公里的Kembla港煤礦出口碼頭，因近日豪雨，8日起已暫停作業，暫時無法依合約規定將煤礦裝載到貨船上，可能使煤炭供應更加吃緊。

LNG業者也沒有餘力增加產量，政府預估今年LNG出口量將與去年持平，甚至稍低。鎳錠出口表現可能最為突出。由於價格狂飆，預估本年度出口量將激增42%，達25.7萬公噸，出口額將達52億澳幣。

澳洲 供應鏈 勞工

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