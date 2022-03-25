我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北疫情升 變種BA.2占一半 瓦倫斯基籲接種疫苗

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

疫情+戰火 牽動歐元、美元兌日圓走勢

紐約訊
受到俄羅斯入侵烏克蘭的緊張態勢影響，歐元兌日圓持續呈現盤整態勢。圖取自Unsplash
受到俄羅斯入侵烏克蘭的緊張態勢影響，歐元兌日圓持續呈現盤整態勢。圖取自Unsplash

日本去年12月初工業生產、零售及貿易成長逐步放緩。由於Omicron疫情嚴峻，確診人數飛速增加，日本公部門承受的壓力也越來越大，日圓也隨之走軟，今年1月初時美元兌日圓的價格已來到至5年來的新高價位116.355，許多投資人看準時機，趁勢入場，透過網路即刻展開交易；另一方面，歐洲受到俄羅斯入侵烏克蘭的緊張態勢影響，歐元兌日圓持續呈現盤整態勢。

俄烏戰火未停 歐元呈現盤整

相較於亞洲經濟主要受到疫情左右，北約、烏克蘭、俄羅斯三者間的角力戰在東歐引發緊張局勢，目前看來不會很快緩和，歐元受到各國央行政策的變動和地緣政治風險下影響，帶動避險日圓需求，但只要戰爭不會立即停息，未來走勢仍存在變數。

專業機構投資策略師認為，市場已逐步提高對歐元的風險溢價，因為人們越來越擔心俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的對峙可能促使莫斯科限制對歐洲的能源供應，進而對於歐洲經濟及歐元產生衝擊。

以1月的最後一周來說，歐元兌日圓約在128.5左右徘徊，呈現盤整，未來數周內應仍為漲跌交錯的態勢，直至美國聯準會採取新動作，或東歐情勢出現變數。

聯準會將升息 美元持續走強

依據美國商務部數據，2021年12月美國個人消費支出指數增長4.9%，這是自1983年9月以來最大增幅，此為聯準會用來評估通貨膨脹的主要依據，由於通貨膨脹已為公部門亟需處理的問題，大眾多預期聯準會在不久的將來將升息，美元價格持續上漲，金價也應聲下跌，專家預測，在聯準會正式宣布升息之前，投資者將減少購買黃金。

因此，近日美元兌主要貨幣均小幅上揚，而黃金價格暴跌，美元大多與黃金價格反向波動，然而儘管美元價格走升，但仍盤旋在在兩個月低點附近，預期美元兌日圓會逐步走強。

ING集團的經濟學家指出，依照目前資訊研判，日本官方沒有對美元對日圓回到116左右產生恐慌，將不會採取大動作，預計美元兌日圓將走高，若接下來升至120才可能造成日本官方更多擔憂。(本文作者為Gutenber金融研究小組研究員)

聯準會 日本 投資

上一則

克魯曼：美通膨有望軟著陸 但沒Fed預期那麼「軟」

下一則

俄國揚言需以盧布買俄國天然氣 真的可行或虛張聲勢？

延伸閱讀

網傳俄羅斯研議報復台灣 外交部：代表處正常運作

網傳俄羅斯研議報復台灣 外交部：代表處正常運作
UNIQLO態度逆轉 宣布暫關俄羅斯業務

UNIQLO態度逆轉 宣布暫關俄羅斯業務
英國將撤銷日本福食進口限制 全球將剩13國禁福食

英國將撤銷日本福食進口限制 全球將剩13國禁福食
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
科爾銷售回升，但仍未達疫情前水平。（路透）

「昔之芳草，今之蕭艾」科爾百貨沉淪記

2022-03-20 22:18
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美國和中國進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。(歐新社)

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

2022-03-23 22:43
「股神」巴菲特的波克夏公司21日宣布，將以116億美元全現金收購阿勒格尼投資控股公司。 美聯社

股神出手了 砸116億美元買Alleghany投資控股公司

2022-03-21 08:02

超人氣

更多 >
八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元

八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難
存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次

存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次