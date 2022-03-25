疫情+戰火 牽動歐元、美元兌日圓走勢

受到俄羅斯入侵烏克蘭的緊張態勢影響，歐元兌日圓持續呈現盤整態勢。圖取自Unsplash

日本 去年12月初工業生產、零售及貿易成長逐步放緩。由於Omicron疫情嚴峻，確診人數飛速增加，日本公部門承受的壓力也越來越大，日圓也隨之走軟，今年1月初時美元兌日圓的價格已來到至5年來的新高價位116.355，許多投資 人看準時機，趁勢入場，透過網路即刻展開交易；另一方面，歐洲受到俄羅斯入侵烏克蘭的緊張態勢影響，歐元兌日圓持續呈現盤整態勢。

俄烏戰火未停 歐元呈現盤整

相較於亞洲經濟主要受到疫情左右，北約、烏克蘭、俄羅斯三者間的角力戰在東歐引發緊張局勢，目前看來不會很快緩和，歐元受到各國央行政策的變動和地緣政治風險下影響，帶動避險日圓需求，但只要戰爭不會立即停息，未來走勢仍存在變數。

專業機構投資策略師認為，市場已逐步提高對歐元的風險溢價，因為人們越來越擔心俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的對峙可能促使莫斯科限制對歐洲的能源供應，進而對於歐洲經濟及歐元產生衝擊。

以1月的最後一周來說，歐元兌日圓約在128.5左右徘徊，呈現盤整，未來數周內應仍為漲跌交錯的態勢，直至美國聯準會 採取新動作，或東歐情勢出現變數。

聯準會將升息 美元持續走強

依據美國商務部數據，2021年12月美國個人消費支出指數增長4.9%，這是自1983年9月以來最大增幅，此為聯準會用來評估通貨膨脹的主要依據，由於通貨膨脹已為公部門亟需處理的問題，大眾多預期聯準會在不久的將來將升息，美元價格持續上漲，金價也應聲下跌，專家預測，在聯準會正式宣布升息之前，投資者將減少購買黃金。

因此，近日美元兌主要貨幣均小幅上揚，而黃金價格暴跌，美元大多與黃金價格反向波動，然而儘管美元價格走升，但仍盤旋在在兩個月低點附近，預期美元兌日圓會逐步走強。

ING集團的經濟學家指出，依照目前資訊研判，日本官方沒有對美元對日圓回到116左右產生恐慌，將不會採取大動作，預計美元兌日圓將走高，若接下來升至120才可能造成日本官方更多擔憂。(本文作者為Gutenber金融研究小組研究員)