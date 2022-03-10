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鎳價狂飆 不利電動車

編譯黃淑玲／綜合報導
鎳價暴漲將不利全球電動車前景。圖為福特汽車的電動皮卡。 （美聯社）
鎳價暴漲將不利全球電動車前景。圖為福特汽車的電動皮卡。 （美聯社）

鎳價暴漲將不利全球電動車前景，因為鎳是電動車用鋰電池的關鍵原料，而俄羅斯又是鎳的關鍵生產國，如今爆發俄烏戰爭，已經帶動價格漲翻天，因此汽車製造商和投資人都要重新思考，先前擬定的偉大計畫能不能順利進行。

CNBC報導，摩根士丹利汽車業分析師喬納斯長期以來一直提醒這個問題，他在本周發布的報告裡提到：「寫報告這時，鎳價大漲了67.2%，這代表每部電動車的成本增加了1,000美元。」

鎳價當天後來漲勢不僅沒有停止，還更加瘋狂，在價格衝破每噸10萬美元後，倫敦金屬交易所（LME）8日早上宣布暫停交易，以穩住市場，之後更表示預期11日以前都不太可能重啟交易。

喬納斯認為，投資人現在應該降低對車廠獲利的期待，未來的電動車市場普及率也不能再如之前樂觀。鎳價漲到這種水準，將挫傷通用、福特等車廠的電動車發展計畫。

高鎳含量的電池對電動車而言，有著十分顯著的優點。在俄烏戰事未起之前，鎳就不便宜了，而且隨著各車廠都加足馬力要大推電動車，專家早就點出鎳可能有短缺問題。例如去年秋季，Rystad Energy的分析師就警告，電動車用電池所需要的高等級鎳，可能2024年就會出現供應吃緊問題。大摩的喬納斯也同意其觀點。

CNBC說，如果鎳價的漲勢持續，電動車市場最直接反應的就是價格上揚，特別是要求電池要有高表現而需要使用較多鎳的高階車款。

平價電動車受到的衝擊相對小，因為這類電動車已經採用一種替代性的電池稱為磷酸鐵鋰電池（ LFP），LFP電池的負極不用鎳或鈷。

LFP技術的電池近來在美國市場開始有能見度，主要是特斯拉去年開始把這項技術用於入門車款，當時被認為只是特斯拉為了增加入門車款利潤，壓低成本之舉。如今鎳價一飛沖天，CNBC說，可能要看到全球車廠追隨特斯拉這個腳步。

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