不如市場預期 日經本季疲弱

最新數據顯示，日本 去年最後三個月的經濟表現不如初估，且不如市場預期，因個人支出增幅不如原先預期；各界更擔心，在Omicron變異株肆虐、和俄烏戰事導致油價 飆漲下，日本經濟本季可能萎縮。

日本內閣府9日公布，去年10-12月國內生產毛額（GDP）季比年成長率修正值為4.6%，不如初估值5.4%，更不及經濟學家原估的5.6%。

內閣府表示，占國內經濟產值逾半的個人消費從2.7%下修至2.4%；此外，日本企業的支出，也比原本預估的疲弱。

這兩項數據顯示，日本經濟復甦力道持續疲軟，在重拾經濟活力和恢復疫情 前經濟規模方面，落後其他七大工業國集團(G7)國家。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志說，這暗示日本經濟擺脫疫情陰影的力道，不如歐洲和美國。他也說，今年1月的個人消費可能相當疲軟，因民眾減少對汽車等資本財和服務的消費，另外，俄烏戰事帶來的不確定性，也使企業投資降溫。

日本首相岸田文雄去年11月已規劃56兆日圓（4,830億美元）的刺激方案，以支撐經濟復甦，但經濟學家認為，日本經濟本季在Omicron疫情和油價飆漲衝擊下可能萎縮。

明治安田綜合研究所經濟學家小玉祐一說，目前油價高漲對經濟構成的威脅比Omicron變異株還大。