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熬過中抵制 愛迪達今年業績看俏

編譯林奇賢／綜合報導
愛迪達看好今年業績將強勁成長，儘管俄羅斯業務受到影響，但預期大中華地區的事業在熬過陸客抵制浪潮後，可望迎來反彈。 （路透）
愛迪達看好今年業績將強勁成長，儘管俄羅斯業務受到影響，但預期大中華地區的事業在熬過陸客抵制浪潮後，可望迎來反彈。 （路透）

愛迪達（Adidas）看好今年業績將強勁成長，儘管俄羅斯業務受到影響，但預期大中華地區的事業在熬過陸客抵制浪潮後，可望迎來反彈，營收和淨利都將比去年成長。

這家德國運動用品大廠9日表示，在不計匯率變動的基礎上，今年營收將成長11至13%，這已計入關閉俄國事業所造成的衝擊。該公司預估，今年來自持續營運業務（也就是不計Reebok業務）全年淨利，將成長至18億-19億歐元，遠高於去年14.92億歐元。

愛迪達7日宣布暫時關閉在俄羅斯的實體門市與網路商店服務，如今推估此舉將使多達2.5億歐元（2.7億美元）的營收面臨風險，等於一半的俄國/獨立國協地區的業績都受影響，全公司營收將因而減少約1個百分點。

若不計匯率變動，愛迪達上季營收減少3%至51.37億歐元，主要就是受到大中華地區銳減24%的拖累。該公司同日公布，去年淨利為21.6億歐元，是2020年的4.32億歐元的四倍多，表現亮眼，但過去一年該公司遭遇陸客抵制，使股價在這段期間大跌約三分之一，表現不如Nike和Puma。愛迪達日前已經完成出售Reebok，並且再度實施庫藏股計畫。

愛迪達說，北美和拉美的事業預計是最大成長引擎，這些事業的營收都將成長14%至19％。歐洲、中東及非洲（EMEA）和亞太地區也將成長14-16%。

愛迪達也計劃提高商品價格，以因應供應鏈大亂所造成的原物料成本上漲。

營收 匯率 俄羅斯

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