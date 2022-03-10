印尼限縮出口 棕櫚油價飆

棕櫚油最大生產國印尼 為抑制國內通膨，對棕櫚油出口商頒布新的出口規定，要求業者提高對國內市場的供給量，導致國際棕櫚油期貨價格9日盤中一度漲破紀錄高點。

彭博資訊報導，MDE粗製棕櫚油5月期貨價格9日一度大漲13.3%，達到每噸7,268馬元（1,736美元），超越歷來盤中最高的7,108馬元，終場則收在每噸7,074美元。

印尼貿易部長路特菲9日表示，在政府的「國內市場義務」（DMO）政策下，棕櫚油業者必須把原本準備出口的棕櫚油撥出30%給國內市場，高於目前規定的20%；這項新規將至少維持六個月，政府也將對囤油廠商採取嚴厲處分。

全球植物油市場已因俄羅斯入侵烏克蘭 而吃緊，印尼收緊管制措施，將使市場供應量減少。烏克蘭是全球葵花油重要供應商，市場擔心，若戰事致錯過種植季節，將加劇植物油供給吃緊。

全球油品供需及價格分析公司Oil World的執行董事米爾克表示，目前黑海地區植物油出口減少的數量，大約是全球出貨量的14%。

他並強調，這些減少的葵花油出口量，無法由其他來源取代。

交易員和分析師 仍看漲食用油市場，LMC顧問公司資深分析師佛萊伊表示，烹調油品面臨「完美風暴」，因黑海地區預定今年出口葵花油，六成已經延誤。