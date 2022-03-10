我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

蘋果怪獸級晶片 台積獨家操刀

記者尹慧中、鐘惠玲、劉忠勇／綜合報導
蘋果推出「怪獸級」個人電腦新晶片，功能強大。（圖：翻攝自蘋果發表會）
蘋果推出「怪獸級」個人電腦新晶片，功能強大。（圖：翻攝自蘋果發表會）

蘋果昨（9）日召開春季新品發表會「Peek Performance」，最大亮點是推出「怪獸級」個人電腦新晶片「M1 Ultra」。業界預期，該晶片由台積電獨家操刀，以5奈米家族製程生產，由於功能強大，展現蘋果衝刺PC領域的決心，預料將有助刺激買氣，推升台積電先進製程出貨持續熱轉。

台積電一向不評論單一客戶與產品訊息。

蘋果昨日發表首款支援5G技術的平價手機iPhone SE 3、全新iPad Air、iPhone 13系列新配色，最新晶片M1 Ultra、Mac Studio桌機、Studio Display螢幕，以及宣布 Apple TV +等新品，但包括iPhone SE 3、全新iPad Air、iPhone 13系列新配色等內容都已事前被市場「猜透透」，M1 Ultra亮相，成為會場最吸睛的新品。

蘋果宣稱，M1 Ultra是有史以來功能最強的個人電腦晶片。這次推出的Mac Studio新桌機，即首款採用M1 Ultra的終端產品，目標用戶是App開發者、照片編輯和影片創作者，未來將持續將M1 Ultra導入更多終端裝置當中。

蘋果表示，M1 Ultra有多達20個核心CPU、64核心GPU，設計上便於開發者編寫程式、製作3D圖像並結合影片內容。隨著蘋果持續開發功能強大的自有晶片並由台積電獨家代工，業界看好性能優勢顯著，有助提升蘋果硬體裝置買氣，進而帶動台積電先進製程出貨旺。

業界人士說，目前桌機處理器的頂級產品核心數大多是16核心，例如英特爾的Intel Core i9-12900處理器、超微的Ryzen 9 5950X處理器等，僅伺服器等級的處理器多達40核心、56核心或64核心。儘管每家廠商處理器的架構不盡相同，產品性能高下很難只比核心數，但M1 Ultra有多達20個核心，確實讓人眼睛為之一亮，也贏得「怪獸級晶片」之譽。

蘋果指出，M1 Ultra採5奈米製程，與蘋果自訂封裝架構UltraFusion連接兩顆M1 Max裸晶，該創新 UltraFusion採用矽中介板連接晶片，可同時傳遞超過1萬個訊號，提供每秒2.5TB的超低延遲和處理器間頻寬，是業界頂尖多晶片互連技術頻寬的四倍以上，該晶片能被軟體視為單一晶片，無須重寫程式碼就能充分發揮其性能，可說是創舉同時也更節能。

晶片 蘋果 台積電

上一則

加密幣 美擬良性監管

下一則

鎳價狂飆 不利電動車

延伸閱讀

蘋果春季發表會4大新品 重點一次看

蘋果春季發表會4大新品 重點一次看
彭博分析：新iPhone SE未達蘋果高標準

彭博分析：新iPhone SE未達蘋果高標準
iPhone 13系列推「綠色系」新色 抓緊今年潮流大勢

iPhone 13系列推「綠色系」新色 抓緊今年潮流大勢
蘋果推平價iPhone 股價反彈？

蘋果推平價iPhone 股價反彈？

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03
與俄羅斯擁有船運直達航線的錦州港(Jinzhou Port)，上海證券交易所股價從2月24日俄羅斯開戰以來，已經上揚94%。路透

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

2022-03-08 11:20

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴