蘋果怪獸級晶片 台積獨家操刀

蘋果推出「怪獸級」個人電腦新晶片，功能強大。（圖：翻攝自蘋果發表會）

蘋果 昨（9）日召開春季新品發表會「Peek Performance」，最大亮點是推出「怪獸級」個人電腦新晶片 「M1 Ultra」。業界預期，該晶片由台積電 獨家操刀，以5奈米家族製程生產，由於功能強大，展現蘋果衝刺PC領域的決心，預料將有助刺激買氣，推升台積電先進製程出貨持續熱轉。

台積電一向不評論單一客戶與產品訊息。

蘋果昨日發表首款支援5G技術的平價手機iPhone SE 3、全新iPad Air、iPhone 13系列新配色，最新晶片M1 Ultra、Mac Studio桌機、Studio Display螢幕，以及宣布 Apple TV +等新品，但包括iPhone SE 3、全新iPad Air、iPhone 13系列新配色等內容都已事前被市場「猜透透」，M1 Ultra亮相，成為會場最吸睛的新品。

蘋果宣稱，M1 Ultra是有史以來功能最強的個人電腦晶片。這次推出的Mac Studio新桌機，即首款採用M1 Ultra的終端產品，目標用戶是App開發者、照片編輯和影片創作者，未來將持續將M1 Ultra導入更多終端裝置當中。

蘋果表示，M1 Ultra有多達20個核心CPU、64核心GPU，設計上便於開發者編寫程式、製作3D圖像並結合影片內容。隨著蘋果持續開發功能強大的自有晶片並由台積電獨家代工，業界看好性能優勢顯著，有助提升蘋果硬體裝置買氣，進而帶動台積電先進製程出貨旺。

業界人士說，目前桌機處理器的頂級產品核心數大多是16核心，例如英特爾的Intel Core i9-12900處理器、超微的Ryzen 9 5950X處理器等，僅伺服器等級的處理器多達40核心、56核心或64核心。儘管每家廠商處理器的架構不盡相同，產品性能高下很難只比核心數，但M1 Ultra有多達20個核心，確實讓人眼睛為之一亮，也贏得「怪獸級晶片」之譽。

蘋果指出，M1 Ultra採5奈米製程，與蘋果自訂封裝架構UltraFusion連接兩顆M1 Max裸晶，該創新 UltraFusion採用矽中介板連接晶片，可同時傳遞超過1萬個訊號，提供每秒2.5TB的超低延遲和處理器間頻寬，是業界頂尖多晶片互連技術頻寬的四倍以上，該晶片能被軟體視為單一晶片，無須重寫程式碼就能充分發揮其性能，可說是創舉同時也更節能。