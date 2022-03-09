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克魯曼：俄烏戰對世界經濟非災難 糧食衝擊更甚能源

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭。路透
俄羅斯總統普亭。路透

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在最新一篇評論俄烏戰爭的文章中指出，西方國家對俄羅斯經濟的制裁顯然已產生嚴重影響，但任何對侵略者的制裁都必須付出代價，世界經濟難免會受到重大衝擊。問題是：有多嚴重?

克魯曼在紐約時報專欄中指出，「普亭震撼」帶給世界經濟的衝擊「很糟，但並非災難性的」。具體來說，這波震撼似乎不太可能像1970年代重創世界經濟的「石油震撼」一樣嚴重。

如同1970年代的情況，世界經濟此刻承受的打擊也來自大宗商品價格暴漲。俄羅斯是石油和天然氣出口大國，而俄羅斯與烏克蘭是小麥主要出口國。所以，俄烏戰爭正對能源和糧食價格產生重大衝擊。

先談能源。目前為止，歐洲對俄羅斯施加的制裁顯然避開石油與天然氣出口。美國雖已宣布禁止從俄國進口石油，但此舉無關緊要，因為美國大可轉向他國進口石油，俄國石油也仍能銷往別處。但市場反應儼然像是全球石油供應都將受阻似的——或許是擔心未來進一步的制裁，也可能因為全球能源公司唯恐遭到抵制，而「自行制裁」、自動避免採購俄羅斯原油。事實上，殼牌（Shell）已為日前以折價買進俄國石油的行為公開致歉，並表示不會再犯。

因此之故，原油實質（經通膨調整的）價格近來飆漲，直逼1979年伊朗革命期間所見的價位。

克魯曼對這波油價飆升的幅度表示「有點訝異」。沒錯，俄羅斯是石油主要產國，但充其量只不過占全球石油生產11%左右。相形之下，1970年代波斯灣產油國開採的石油則占全球產量三分之一。

更何況，俄羅斯想必會另尋出路，在西方制裁的同時，仍能售出一部分數量可觀的石油。

再者，當今世界經濟不再像昔日那麼倚賴石油。今日的「石油密集度」（oil intensity）——每1實質美元國內生產毛額（GDP）消耗的石油桶數——只有1970年代水準的一半。

至於天然氣，歐洲仰賴俄羅斯大量供氣，但天然氣消耗量與季節性因素的關聯性很強。隨著歐洲冬季進入尾聲，俄羅斯萬一「斷氣」的衝擊，要到今年年尾才會很顯著，但歐洲也有充裕時間準備因應措施以減輕衝擊。

因此，整體而言，普亭侵略行為導致的這波能源危機雖然嚴重，但或許不會導致災難性的後果。

克魯曼認為，糧食衝擊可能比能源更嚴重。在俄烏開戰前，俄國斯與烏克蘭合計占全球逾四分之一的小麥出口。如今俄國遭到制裁而烏克蘭是戰區，小麥價格狂飆不令人意外。俄軍在烏克蘭邊境大規模集結之前，小麥每英斗價格不到8美元，如今已飆到大約13美元。

在歐美富裕國家，這波價格飆漲雖痛苦，但大致而言仍在可忍受範圍之內，因為相對而言，食物花費只占先進國消費者整體支出的一小部分。但在經濟較不寬裕的國家，糧食卻占家庭預算支出很高的比率，因此所受的衝擊嚴重許多。

最後，俄烏戰爭對經濟政策有何影響？油價和糧價狂飆，勢必會推升通膨率，讓已經居高不下的通膨更令人不安。美國聯準會（Fed）是否會為抑制通膨而大幅提高利率，進而打擊經濟成長？

克魯曼說：「或許不會。」Fed長久來聚焦的不是「標題」通膨率，而是「核心」通膨率，剔除了波動大的食物與能源價格——這種做法向來禁得起考驗。「普亭震撼」給糧食和能源價格帶來的影響，正是Fed平常時會忽略的事件。投資人似乎也這麼想：市場對未來數月Fed利率政策的預期看來一動也不動。

克魯曼的結論是，整體而言，俄羅斯帶給世界經濟的衝擊很糟糕，但或許也沒有那麼糟。倘若普亭吃定全世界會受他勒索，或許他又再次嚴重失算。

石油 俄羅斯 克魯曼

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