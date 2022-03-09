誰來補俄油缺口？OPEC說不要靠他們 美業者也猶豫增產

圖為8日美國加州西好萊塢區一處加油站的價格看板。美國國內汽油平均價格已漲至歷史新高。 美聯社

美國總統拜登周二（8日）已宣布禁止俄羅斯石油 輸入美國。在他宣布禁令的前一天，石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴爾金多（Mohammed Barkindo）先發出警告，說OPEC沒有辦法以增產的方式來抵消市場因禁俄羅斯石油而減少的供給。

金融時報則是報導，美國拜登政府已向國內頁岩油業者施壓，催促他們必須「竭盡所能」增加供給，以平抑因俄烏開戰失控飆高的油價 。

美國國務院國際能源事務特命大使Amos Hochstein接受金融時報訪問時，駁斥石油業界所說白宮的政策是要限制鑽井。他指責華爾街投資人只顧投資回報，不管眼前的油價危機。美國頁岩油業界高階主管說過，他們擔心現在增加投資提升產量，將會傷及獲利與資本利得。

Hochstein強調，美國頁岩油業界一直在傳的拜登決定要停止在聯邦土地上的新鑽井租約，是「無稽之談」。他要業者告訴背後的投資股東們：「戰爭開始了！」

國際油價在周二美國宣布禁止俄羅斯石油進口後，再度衝高，布蘭特原油收盤報每桶127.98美元，與今年初相比，已經上漲50%。美國國內的汽油價格也已經漲到歷史新高。

OPEC的巴爾金多表示，俄羅斯每日出口石油約700萬桶，但占全球供應的7%。而根據路透的報導，俄羅斯是世界上最大的原油和石油產品出口國。他淡化了OPEC提高石油產量以降低俄羅斯石油禁令的影響力。他說：「我們無法控制當前的事件、地緣政治，這些情況正決定著市場的步調。」