攻虛擬實境 夏普VR顯示器報捷

夏普 公司2016年被鴻海集團收購時，開始投入更多資源在高利潤的虛擬實境（VR ）領域，開發高效能的VR顯示器。默默耕耘多年的努力，終於在去年開始見到成果。

日經新聞報導，知情人士說，自去年10-12月當季以來，夏普高階VR顯示器每月出貨量都超越100萬台。夏普也已成為臉書母公司Meta推出的頭戴式裝置Oculus Quest 2的最大供應商。

根據日經的分析，若每台顯示器成本為50美元左右，夏普VR顯示器去年全年的營收推估超過2億美元。VR裝置中成本最高的零組件是顯示器和處理器晶片。

在疫情期間遠距工作和遊戲需求成長的帶動下，VR裝置的需求已大幅增加。全球晶片和零組件短缺的情況已稍微緩解，使製造商的生產速度得以趕上需求。

知情人士另指出，元宇宙 題材崛起，也有助促進VR裝置的需求，「視覺對元宇宙的體驗很重要，夏普在VR領域耕耘多年的努力，將成為在蓬勃發展的元宇宙產業占據領先地位的優勢」。

夏普一大客戶臉書，去年10月正式改名為Meta，展現培育元宇宙和掌握此商機的決心。研調機構IDC數據顯示，Meta目前已是VR裝置的市場龍頭，旗下旗艦的Oculus系列裝置囊括獨立式VR裝置的75%市占，中國大陸的大朋VR和字節跳動旗下的Pico則分居第二和第三名。