押注亞洲觀光 全日空推新廉航

日本 航空業巨頭全日空（ANA）計畫，將在2023年底或2024年初推出新的廉價航空公司Air Japan，跟進其對手日本航空（JAL）的腳步，押注亞洲觀光業在新冠疫情 過後將強勁復甦。

全日空8日表示，Air Japan將專注於亞太及大洋洲地區的中程國際航線 ，與全日空旗下另一家廉航樂桃航空做出區隔，後者主攻日本國內及飛往東南亞國家的短程航線。至於其他具體的航線細節全日空並未透露。

Air Japan社長峯口秀喜在新聞發布會上說，Air Japan將從東京成田機場來往其他航程超過4小時的目的地，瞄準預算有限、但在疫後渴望到日本玩的亞洲家庭和學生，以及到亞洲各國旅遊的日本國內民眾。

Air Japan預料將日航旗下廉航ZIPAIR打對台。ZIPAIR提供從東京成田機場到曼谷、檀香山等外國目的地的國際航班。

峯口秀喜指出，這個新航空品牌將提供新的服務模式，既涵蓋傳統航空的優質服務，也有廉航的實惠票價。

Air Japan將採用波音787飛機，共計可容納多達300個座位，與全日空執飛國際航線的飛機一致。該公司並未透露票價細節，但表示顧客將可以額外支付更多費用，來獲得更寬敞的座位以及飛機餐等更多服務。

此舉凸顯全日空看好亞洲旅遊業將蓬勃發展，幫助公司從疫情衝擊中復甦。已有跡象顯示，亞洲旅遊業前景更加明亮。根據TechNavio預計，到2025年全球廉價航空市場規模將較2021年增加940億美元，年成長率約16%。