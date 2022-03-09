糧倉陷戰火 新興國家憂缺糧

俄烏衝突使歐陸的大糧倉陷入戰火，全球糧食與食用油價格飆漲，芝加哥小麥期貨8日盤中更衝上歷史新高，超越2008年全球糧食危機時的紀錄，凸顯糧食通膨與憂慮加劇。在民生必需品價格更敏感的土耳其等新興國家，民眾已開始在超市搶購屯糧，土耳其官員則焦急看著裝滿糧油的貨船困在戰區。

根據彭博資訊，交易最熱絡的芝加哥小麥5月期貨8日盤中躍漲5.4%至每英斗13.3650美元，突破2008年全球糧食危機時的新高價位，該期貨漲幅稍後縮小至2.7%，報美英斗13.2925美元，今年來已經在不到三個月的時間裡，飆漲77%。

俄羅斯與烏克蘭 都是全球穀物、食用油以及肥料的主要出口國，聯合國一項追蹤糧食價格的指標已在2月漲到歷史新高，全球幾乎都無法倖免於這波糧價衝擊，七大工業國（G7）農業部長計畫11日召開緊急會議，討論全球糧食安全與農業市場。

就土耳其來說，俄烏戰爭還有更切身的急迫衝擊，土耳其傳統上使用葵花油進行烹調，而俄烏就占全球葵花油出口量的70%以上。在每人年均GDP僅約8,500美元的土耳其，一桶18公升裝葵花油現在要賣到69美元，在土耳其引發激烈爭議。

一名要求匿名的土耳其官員向彭博資訊表示，目前有18艘土耳其商船被困在俄國 控制的亞速海。土耳其的植物油業者協會表示，如果現狀沒有改善，土耳其的葵花子油存量可能在4月耗盡，他們無法理解為何俄國不放行土耳其商船。另一歐盟 的食用油商會也估計歐盟可能在4月耗盡葵花油。

在埃及，作為主糧的麵包價格在俄國入侵烏克蘭後，一周內已在大開羅地區飆漲50%。就連全球最大棕櫚油出口國的印尼，超市也限購每人只能買一瓶食用油，許多家庭帶孩子湊人頭排隊。一位有三個孩子的媽媽向彭博資訊說，他們透過口耳相傳得知哪間超市有補貨，就會全家來排隊買油。