妖鎳行情兩天飆漲250%

鎳價近兩天演出瘋漲行情。 （路透）

倫敦鎳價8日在一天內飆漲逾5萬美元，漲幅超過一倍，報價破天荒突破每噸10萬美元，兩天漲幅達到史無前例的250%，上演「妖鎳」行情。倫敦金屬交易所（LME）表示，預期周五（11日）前都不太可能重啟鎳交易。

LME強調，該交易所並非宣布確切日期，原因是整體市場充滿不確定性。LME也制定一系列措施，計畫藉此確保在鎳市場重啟後井然有序。該交易所預期只會在歐洲時段開始開放交易、設定每日10%的價格漲跌幅限制，並且研議在重啟交易前能自願降低流通在市面上的做空部位數量，以舒緩價格上漲壓力。

這些措施代表LME管理市場的做法再次出現歷史性改變，做為在萬不得已時，為面臨稀缺性的買方以及擁有過剩金屬可賣的賣方雙方調節的最終手段。

LME已取消英國 時間8日零時起所有已結算的鎳交易，原因是價格已從每噸約5萬美元飆破10萬美元，經紀商與做空人士面臨持續擴大的損失。LME也表示，將基於7日的收盤價來計算保證金比率。

消息人士說，鎳價飆漲讓一名已在市場上建立龐大空頭部位的中國大亨正面臨按市值計算的數十億美元虧損。中國建設銀行旗下一家子公司則獲得LME給予更多時間，以補足周一未能按時追加的數億美元保證金，而一名知情人士8日表示，該公司已經補足必要的款項。

LME8日稍晚表示，所有已清算會員均已完全達成他們的保證金比率。不過LME仍說，「了解由於地緣政治事件和價格上漲，使得整體商品環境的信用環境承受壓力」。