利益掛帥 減緩抵制俄石油損失 美赴委內瑞拉談放鬆制裁

委內瑞拉聖荷西的煉油廠外停靠油輪。路透

聯合次要敵人打擊主要敵人？由美國高級官員組成的代表團3月5日訪問了委內瑞拉，與總統馬杜羅政府的成員進行了會談，探討放鬆美國對這個主要產油國的制裁的可能性。委內瑞拉政權毫無民主化跡象，但美國為了自身現實利益隨時可以放鬆制裁。

委內瑞拉是俄羅斯 總統普亭在西半球最鐵桿的盟友。消息人士說，這些會談已經在幕後醞釀了數月，當時拜登 政府考慮放鬆制裁，作為爭取讓被委內瑞拉扣押的美國公民獲釋的談判籌碼。但是他們說，如今，在俄羅斯入侵烏克蘭的局勢下，這種會談增加了緊迫性。

2019年，前總統川普領導下的美國切斷了與委內瑞拉的外交關係，在此之前，美國承認反對派領袖瓜伊多為委內瑞拉臨時總統，並指責馬杜羅通過舞弊手段當選連任。川普政府還封禁了委內瑞拉國營石油 公司的所有美國收入。

《華爾街日報》報導，最近幾個星期，一些美國投資者呼籲拜登政府取消對委內瑞拉的制裁，這樣委內瑞拉就可以向市場輸入更多原油。如果西方國家決定抵制俄羅斯石油，這將填補空缺。雪佛龍也遊說拜登政府修改其許可證，以便在委內瑞拉境內進行石油接收和交易業務。

這些消息人士說，美國赴委內瑞拉代表團的領導人包括國家安全委員會負責西半球事務的資深主任岡薩雷斯、駐委內瑞拉大使斯托瑞和負責人質事務的總統特使卡爾斯滕斯。2019年，川普政府與馬杜羅斷交時，卡爾斯滕斯是美國駐卡拉卡斯的首席外交官。