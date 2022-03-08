不只Uniqlo 這些企業也沒撤離俄羅斯

日本知名快時尚品牌Uniqlo堅持不撤離俄羅斯市場，因為母公司迅銷執行長柳井正說，「俄羅斯民眾也有生存權」。 路透

俄羅斯 入侵烏克蘭 至今超過兩周，抵制俄羅斯幾乎已成全球運動，加入的企業名單愈列愈長，但日本 知名快時尚品牌Uniqlo卻甘冒也被抵制之險，堅持繼續服務俄羅斯民眾，因為「俄羅斯人也有生存權」。

日經新聞報導，Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正表示，「衣著是生活必需品；俄羅斯民眾跟我們一樣擁有生存權」。Uniqlo在俄羅斯共有50家分店。

根據耶魯大學的統計，截至3月8日，全球共有超過200家企業已暫停在俄羅斯的業務，其中大多是西方企業，但也有例外，例如可口可樂、麥當勞和菲利普莫里斯（Philip Morris），他們在俄羅斯的業務都有一定的規模。

Uniqlo與西方快時尚同業的作法顯然大不相同。從H&M到Zara，都已宣布暫停在俄羅斯的業務，更別提其他領域的歐美企業，老早就與俄羅斯劃清界線。但其實不只是Uniqlo，亞洲企業相對之下比較低調甚至猶豫。例如蘋果公司（Apple）宣布暫停俄羅斯所有產品銷售後，南韓三星電子過了幾天才表態跟進。蘋果在俄羅斯的年營收估達45億美元，三星則為32億美元。

在能源產業，殼牌（Shell）和英國石油（BP）都是在俄羅斯對烏克蘭開戰後的短短幾天內，便毅然決然宣布撤出俄羅斯， 這兩家西方能源巨頭已在俄羅斯耕耘數十年，投入的心血和資金不計其數。

反觀日本商社三井，與殼牌和俄羅斯國營的天然氣公司Gazprom有共同投資的輸氣管項目，目前的回應則是正就未來可能的行動和能源供應需求等議題，和包括日本政府與商業夥伴等利害關係人討論。

一名日本汽車業的匿名主管告訴日經新聞，在例如這樣的危機之下，「我們所想的第一件事是員工和夥伴的安全。身為一家公司，我們希望能對國際政治儘量保持中立。」

另一名日本科技業者的主管則說，比起西方各國，日本政府在制裁俄羅斯這方面似乎相對消極。在這種情況下企業如果強出頭，揚言抵制某個國家，那就會承受較多風險，包括遭到網攻等。

盛德律師事務所（Sidley Austin）合夥人艾倫表示，亞洲企業整體來說比較謹慎，而且在一個像這樣變化如此迅速的情況下，企業不想在情況未明前立刻表明立場然後做決定，這是可以理解的。