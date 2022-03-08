俄石油遭禁運 恐釀三大影響

美國國務卿布林肯表示，正與歐洲等盟友「熱烈」討論制裁俄羅斯石油 出口的可能性，在西方國家考慮禁運俄國 石油之際，將帶來三大影響。

首先，儘管歐美目前還沒把制裁目標擴及俄國石油與天然氣出口，但許多西方國家的銀行業者、煉油業及船東都已在「自主制裁」，形同已遭實質禁運俄羅斯石油，顧問業者Energy Aspects指出，約70%的俄國出口原油「很難找到買主」，若歐美正式實施禁運，對俄國造成的立即衝擊有限。

然而，俄國是全世界最大的能源出口國，每天出口石油約500萬桶，其中約半數銷往歐洲，另出口270萬桶石油產品，因此制裁措施仍將威脅俄國的收入來源，重創俄羅斯經濟。

其次，俄國遭制裁後，將加劇油市供應憂慮，國際油價仍將上漲。摩根大通能源策略主管梅立克表示，若俄國貯油設施滿載，將不得不減產，基於俄國油井重啟不易，一旦停產，將對石油總產能造成重大損害。

第三，美國若禁止俄國石油進口，對美國燃料價格不會有太大衝擊。標普全球普氏機構指出，今年來美國每日只進口約13,500桶俄國原油，來自俄國的煉油產品也能輕易用加拿大或墨西哥的油品來補足。

歐洲的問題卻大得多，因為歐洲10%的煉油品及20%以上的原油都來自俄羅斯。若制裁範擴及天然氣，歐洲將立即遭受衝擊。