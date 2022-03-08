原油成本提高 煉油廠考慮減產

各地煉油廠考慮減產，降低成本。（路透）

國際油價 屢創近十多年新高，7日更一度漲到逼近每桶140美元價位，原油取得不易，已經讓各地煉油廠考慮減產，降低成本。這將使原已緊繃的燃油供應雪上加霜，汽油等燃油價格大漲或缺貨，將結結實實地重擊消費者支出。

彭博資訊報導，由於國際煉油業者都在搶油填補俄羅斯空缺，實際上出海的原油價格，已漲到比國際原油期貨價格還高。煉油業者表示，在7日油價飆向140美元前，整個亞洲地區的煉油廠上周就已經開始考慮減產。

交易員則指出，新加坡 、南韓 與台灣的煉油廠最有可能遭遇減產壓力。這些地方目前使用的原油是先前以較低價格所購，可能到了4月，就會遭遇壓力。

西方國家現在正考慮進一步制裁拒買俄國的天然氣與原油，煉油廠很難找到替代品。一旦減產，這將是許多煉油廠的180度大轉彎，因為它們往往才在最近擴大增產，因應疫情退潮後強勁的經濟需求。

南韓最大煉油廠SK Innovation發言人表示，原油價格漲得太離譜，導致煉油廠買原油煉油可能反而要賠錢。他估計煉油廠至少會對產能改趨保守直到5月，與此同時，他們也正在中東、美國與東南亞尋找替代油源。