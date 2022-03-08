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鎳飆漲40% 鈀銅鋁也創高

編譯洪啟原、林聰毅／綜合報導
俄國盛產的金屬上演「瘋狂漲勢」。(路透)
俄國盛產的金屬上演「瘋狂漲勢」。(路透)

隨著西方國家擴大制裁俄羅斯，加深供應混亂疑慮，俄國盛產的金屬行情在近來強漲後，7日盤中上演「瘋狂漲勢」，鎳價單日飆漲40%，衝上每噸4萬美元的天價，貴金屬鈀金單日也狂漲逾14%，與銅、鋁等基本金屬一同締造歷史紀錄。

根據彭博資訊，倫敦鎳價7日一度飆漲40%至每噸4.06萬美元，為15年來最高價，也是35年來最大單日漲幅，漲幅稍後縮小至31.4%，報每噸3.8萬美元，但行情漲勢依然凌厲。

早在俄羅斯入侵烏克蘭前，鎳市就已面臨供應吃緊、庫存低落的情況，這種用於不鏽鋼和鋰電池的金屬有10%供應來自俄國，俄國遭制裁已帶動鎳價上周大漲19%。

其他基本金屬也走揚，倫敦鋁價盤中挺升4.1%至每噸4,006美元，行情一天暴增超過100美元，也是歷來首度漲破4,000美元；俄國的鋁產量約占全球6%。

倫敦銅價一度漲1.1%，報每噸10,790美元，超越去年5月的歷史最高價位。摩根大通表示，俄國是全球重要的銅生產國，出口量約占全球供應量3.5%。鋅價一度觸及每噸4,248美元，為15年高點，鉛價漲2%，錫價上揚1.7%。

花旗分析師雷頓認為，由於來自俄烏的金屬供應短缺，未來幾周的整體金屬行情仍傾向上漲。鈀金現貨7日盤中則一度漲14.3%至每英兩3,442.47美元，改寫去年5月的最高價位。鈀金今年來飆漲近80%。俄國占全球鈀金開採量40%。

由於歐洲大部分領空禁飛俄國航班，買家擔心鈀金供應受到干擾，因為以往幾乎都是透過空運取得鈀金。

消息人士透露，俄羅斯最大礦業公司MMC Norilsk Nickel正研究替代路線以持續供應。而隨著油價狂漲，也意味金屬冶煉廠在內的製造商成本上升，加劇供應威脅。

俄國 俄羅斯 油價

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