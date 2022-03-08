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避險氛圍濃 金價衝破2000元

財經新聞阻／綜合報導
國際金價漲破每英兩2000美元。（路透資料照片）
國際金價漲破每英兩2000美元。（路透資料照片）

美國國務卿布林肯6日表示，華府正在與歐洲夥伴「熱烈」（active）討論禁止俄羅斯石油出口議題，以懲罰俄國入侵烏克蘭，刺激布蘭特原油逼近140美元關卡，國際金價也漲破每英兩2000美元。

國際金價在亞洲早盤飆破2000美元，主因投資人擔憂俄羅斯入侵烏克蘭衝擊全球經濟，紛紛將資金轉移至避險資產。據悉，國際金價已創下創下自2020年9月以來最高價位。

Metals Daily執行長表示，「黃金仍是地緣政治消息主導下最有吸引力的資產。」不過，據台灣銀行貴金屬部經理楊天立預期，金價短線可能持續衝高，但他認為，戰情一旦冷卻，恐面臨行情迅速反轉修正，提醒投資人應留意短線風險。

他分析，西方國家相繼對俄國祭出經濟制裁等「傷敵十分、自傷七分」的措施，這些舉動對經濟、金融產生的衝擊，是市場恐慌的主因，導致過去一周金價走升。

但市場也繼續看多油價，交易員紛紛以選擇權押注布蘭特油價將漲上每桶200美元。分析師指出，市場擔心高油價將威脅企業利潤與消費者支出展望，「停滯性通膨」成真的可能性暴增。三井住友銀行策略師認為，全球經濟能挺過油價每桶約120美元價位的影響，但若漲至150~160美元，將陷入衰退。

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