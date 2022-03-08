俄烏戰火 連累全球貿易

俄烏衝突已導致幾乎所有經濟體2月出口都下滑。（歐新社）

最新報告顯示，俄烏戰爭擾亂國際貿易，造成全球幾乎所有經濟體2月出口都下滑。另一份研究指出，亞洲地區也面臨通膨和供應鏈受阻問題，但並非所有亞太經濟體都會受到負面衝擊，澳洲和馬來西亞可望受惠於能源商品的轉單效應。

德國智庫基爾世界經濟研究所（IfW）在7日公布的報告顯示，各國祭出的制裁措施對俄羅斯 衝擊最大，俄國2月出口預計比1月銳減11.8%。其他經濟體也受到連帶影響，美國2月出口下滑3.9%、歐盟減少2.8%、德國減少3.8%。中國大陸上月出口小幅增加0.3%，但未來可能受Omicron疫情快速擴散的衝擊。

法國外貿銀行（Natixis）的報告則指出，俄烏衝突對亞洲的影響將反映在能源、半導體、電動車、農業、海運和空運等產業。

根據報告，亞洲與烏克蘭 距離遙遠，但俄烏衝突效應將超出國界。從SWIFT禁令到晶片封鎖，西方和一些亞洲經濟體正對俄羅斯實施進一步的制裁，儘管亞洲與俄羅斯金融市場的連結有限，但溢出效應不容忽視。

總體看，俄羅斯與烏克蘭僅占全球貿易的2%，但兩國在特定商品的市占率占有舉足輕重的地位，例如氖氣（70%）、鈀（37%）、天然氣（17%）、小麥（13%）、石油 （12%）和鎳（9%）。這代表俄烏兩國在上游產業扮演關鍵角色，也勢必對亞洲產生影響，尤其是能源、科技、農業和運輸等行業。

在能源方面，亞洲將感受到價格上漲帶來的壓力，因為多數國家都是石油和天然氣淨進口國。亞洲對俄羅斯能源供給的依賴相當溫和，曝險程度最高的是中國，其石油和天然氣進口有12%來自俄羅斯，其他亞洲國家，如日本和韓國，自俄羅斯進口的比率低於8%。

亞洲從俄羅斯和烏克蘭進口的稀有氣體中，鈀和鎳是生產半導體和電動車電池不可或缺的原料，這些原料占比不大，但在供應鏈中至關重要。技術封鎖方面對亞洲的影響輕微，因為俄羅斯不是亞洲的主要市場，但如果俄羅斯限制出口，科技產業的成本可能會增加。

不過，烏克蘭戰事引發的轉單效應，可能嘉惠澳洲和馬來西亞。俄羅斯和烏克蘭瀕臨黑海，是能源和乾散貨（如鋼鐵和糧食作物）貿易的重要樞紐。小麥出口受阻可能導致亞洲糧價上漲，物流瓶頸也讓油輪運價和乾散貨價格自2月初以來分別上漲120%和48%。這種情況下，全球第五大小麥出口澳洲可能接到許多從黑海轉來的訂單。