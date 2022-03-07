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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

商品價格飆漲嘉惠東南亞股市 投資人轉進避險

編譯陳律安／綜合外電
由於商品大漲，馬來西亞等東南亞商品大國的股市已燃起外資興趣。 路透
由於商品大漲，馬來西亞等東南亞商品大國的股市已燃起外資興趣。 路透

東南亞股市正成為投資人的避風港，他們逃離展望黯淡的全球股市，押注東南亞這些商品大國的經濟能保持強勁。

投資人對東南亞股市重燃興趣，尤其是印尼和馬來西亞等重要的原物料生產國，因為商品價格暴漲，嘉惠這些國家的股市，且東南亞地區與陷入戰火的俄國和烏克蘭關聯不高。

俄烏戰事擾亂供給，以及隨之而來的西方國家制裁，已激勵商品價格飆漲，包括布蘭特原油、銅、棕櫚油、鎳，都衝上多年高點。

Abrdn基金亞洲股票投資經理人吳傑瑞（音譯）說：「目前商品價格的漲勢可能持續更久，我們預估馬來西亞和印尼將繼續享有貿易順差，可望增加國庫收入，並帶動消費者支出。」

路透數據顯示，印尼這個東南亞最大經濟體的股市，2月吸引外資流入的金額增至12億美元，寫2019年4月來新高，印尼股市2019-2020年多數時間資金都呈現外流，去年則有小幅資金流入。

泰國股市2月的吸金規模也創下至少2008年來高點，菲律賓股市也吸引外資投入；相較下，去年備受市場青睞的印度股市和台股，2月資金皆外流。

印尼是全球最大棕櫚油和燃煤出口國，也是鎳、銅、精煉錫的出口大國，馬來西亞則為全球第二大棕櫚油生產國和出口國。

東南亞 印尼 投資

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