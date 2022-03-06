我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費城傳砍傷亞裔 37歲媽命危 2亞裔青少年重傷

烏克蘭形勢惡化 中使館通告：中國同胞盡快離境

怕錯過反彈 投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券

編譯季晶晶／綜合外電
投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券，押注價格會在戰爭結束後價回升。圖為基輔市區內「我愛烏克蘭」的公共藝術。歐新社
投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券，押注價格會在戰爭結束後價回升。圖為基輔市區內「我愛烏克蘭」的公共藝術。歐新社

投資人開始買進價格暴跌的烏克蘭俄羅斯債券，押注戰爭結束後，價格將回升。

這是高風險交易，因為烏克蘭戰後會變成什麼樣子，以及俄羅斯的金融制裁會持續多久，都有很大的不確定性。這些交易也可能損壞聲譽，因為戰事造成人命傷亡，許多金融機構和企業愈來愈不願意與俄羅斯有任何牽扯。

根據華爾街日報，Gramercy Funds Management的投資團隊2月26日開會，討論俄羅斯入侵烏克蘭對總體經濟和該公司投資組合的影響。與會的包括前太平洋投資管理公司（PIMCO）執行長、Gramercy主席伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）和Gramercy創辦人Robert Koenigsberger。

他們考慮買進烏克蘭政府債券。Gramercy的分析師認為，烏克蘭戰後可能維持某種形式的獨立，會收到來自美歐的大筆金援。但他們不確定，萬一債務重組，投資人會被要求免除多少債務。他們於是決定再等等。

Koenigsberger說：「我們必須謹慎，不要買太快。」

烏克蘭付了舊債的利息，並發了新債，它告訴投資人會按時償還債務，但隨著俄軍推進，債券價格不斷下跌，在3月2日，每1美元的面值跌到22美分，Gramercy在那時開始買入。

Koenigsberger表示：「價格可能再跌，但錯過反彈的風險更大。在感覺恐懼時，仍必須規劃交易，並依規畫進行買賣。」

另一位新興市場基金經理人表示，現在是買進烏克蘭債券的合適時機，但許多客戶猶豫不前。

Gramarcy和該新興市場基金經理人表示，他們不考慮買進俄羅斯政府債券，但有其他人在買，或至少嘗試這樣做。

3月2日，以美元計價的俄羅斯主權債券，每1美元面值的報價約17美分，低於前一周的95美分。一位尋求買入的美國避險基金經理人表示，如果俄羅斯違約，即使需要數年時間才能償還，重組時獲得的補償也將高於此數。他說，問題在於找到債券，他發現只有500萬美元債券面額可供購買。

債券 烏克蘭 俄羅斯

上一則

金價漲破2000美元 俄烏戰事帶動避險需求急升

延伸閱讀

為都市巷戰準備？美官員：俄羅斯正在招募敘利亞傭兵

為都市巷戰準備？美官員：俄羅斯正在招募敘利亞傭兵
美國防官員：俄羅斯已投入95％戰鬥力、600枚飛彈

美國防官員：俄羅斯已投入95％戰鬥力、600枚飛彈
美國會準備立法禁運俄石油 裴洛西證實眾院正研議中

美國會準備立法禁運俄石油 裴洛西證實眾院正研議中
南加華人對俄烏戰爭看法不同 有人挺俄 有人稱俄要自省

南加華人對俄烏戰爭看法不同 有人挺俄 有人稱俄要自省

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
載送大約4000輛福斯汽車但在大西洋上起火的巴拿馬籍貨輪費利西蒂艾斯號1日沈沒。(歐新社)

福斯貨輪燒1周沉了 保持捷、藍寶堅尼共4000輛拖不回

2022-03-01 19:28

超人氣

更多 >
房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔