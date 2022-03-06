怕錯過反彈 投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券

投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券，押注價格會在戰爭結束後價回升。圖為基輔市區內「我愛烏克蘭」的公共藝術。歐新社

投資人開始買進價格暴跌的烏克蘭 和俄羅斯債券 ，押注戰爭結束後，價格將回升。

這是高風險交易，因為烏克蘭戰後會變成什麼樣子，以及俄羅斯的金融制裁會持續多久，都有很大的不確定性。這些交易也可能損壞聲譽，因為戰事造成人命傷亡，許多金融機構和企業愈來愈不願意與俄羅斯有任何牽扯。

根據華爾街日報，Gramercy Funds Management的投資團隊2月26日開會，討論俄羅斯入侵烏克蘭對總體經濟和該公司投資組合的影響。與會的包括前太平洋投資管理公司（PIMCO）執行長、Gramercy主席伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）和Gramercy創辦人Robert Koenigsberger。

他們考慮買進烏克蘭政府債券。Gramercy的分析師認為，烏克蘭戰後可能維持某種形式的獨立，會收到來自美歐的大筆金援。但他們不確定，萬一債務重組，投資人會被要求免除多少債務。他們於是決定再等等。

Koenigsberger說：「我們必須謹慎，不要買太快。」

烏克蘭付了舊債的利息，並發了新債，它告訴投資人會按時償還債務，但隨著俄軍推進，債券價格不斷下跌，在3月2日，每1美元的面值跌到22美分，Gramercy在那時開始買入。

Koenigsberger表示：「價格可能再跌，但錯過反彈的風險更大。在感覺恐懼時，仍必須規劃交易，並依規畫進行買賣。」

另一位新興市場基金經理人表示，現在是買進烏克蘭債券的合適時機，但許多客戶猶豫不前。

Gramarcy和該新興市場基金經理人表示，他們不考慮買進俄羅斯政府債券，但有其他人在買，或至少嘗試這樣做。

3月2日，以美元計價的俄羅斯主權債券，每1美元面值的報價約17美分，低於前一周的95美分。一位尋求買入的美國避險基金經理人表示，如果俄羅斯違約，即使需要數年時間才能償還，重組時獲得的補償也將高於此數。他說，問題在於找到債券，他發現只有500萬美元債券面額可供購買。