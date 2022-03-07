打經濟牌 南韓總統大選 搶股民選票

南韓 選民將在9日選出新任總統，執政黨候選人李在明與在野黨候選人尹錫悅的民調支持率迄今難分軒輊，差距都在誤差範圍內，促使這兩位候選人在固守基本盤的同時，也爭取一群關鍵選民的支持：股市散戶。

南韓證券集保公司（KSD）資料顯示，2017年總統大選以來，南韓交易帳戶數量已增加約一倍，每五個南韓人就約有一人投資 股市，股市散戶交易占比也已達到每日成交量的70%，李在明和尹錫悅在尋求領先優勢的同時，自然也忽視不了將近1000萬人的散戶大軍。

尹錫悅承諾將取消對售股所得課徵的資本利得稅，並打擊有利於金融機構和企業高階主管、而非小股東的行為。李在明則承諾廢除證券交易稅，還希望南韓最大年金基金國民年金公團（NPS）能在南韓股市更加活躍，幫助南韓Kospi指數 收復失土，甚至揚言任內要讓Kospi指數衝上5000點，比當前水準高出近一倍。

兩人都上YouTube爭取散戶青睞，也都擔心做空股票不僅會對股市造成下壓，還會傷及做多股市的散戶。尹錫悅就承諾要提高對無券放空的罰責。首爾Richgo投資公司執行長洪邱努（音譯）說：「第一次看到，股市在總統選戰成為這麼重要的議題。」