糧食保護主義 蔓延全世界

全球糧價狂漲，主要生產國開始緊急管制出口，「糧食保護主義」浪潮持續蔓延。（路透）

全球小麥主要產地、有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭 遭到俄羅斯 侵略，不僅衝擊收成，更使港口貿易大亂，帶動全球糧價狂漲，一些主要生產國家已開始緊急管制出口，以免糧食問題掀起新一波動盪，「糧食保護主義」浪潮持續蔓延。

彭博資訊報導，匈牙利已在4日宣布管制穀物出口，阿根廷與土耳其也都已在上周宣布類似措施。就連只有小量出口的摩爾多瓦，也已宣布本月開始緊急停止小麥、玉米與糖出口。

在全球穀物庫存已連五年下滑之際，俄羅斯與烏克蘭開戰，已導致黑海沿岸的穀物出口陷入停滯，烏克蘭盛產的葵花油無法出口，加劇糧食供應短缺的憂慮，加上新冠疫情以來各國高漲的貿易管制壁壘，都可能使通膨變得更一發不可收拾。

專研糧食市場數十年的獨立分析師阿巴錫安指出，這些問題都加重已暴漲的全球糧食通膨，提高各國實施出口管制的機率。他說：「這是值得擔憂的狀況，因為我們知道這種情形過去曾經發生過。這已經是一場你不會想要看到的完美風暴。」

阿根廷是全球穀物主要出口國之一，正在實施管制機制，優先確保國內糧商獲得充足供應、麵粉製品價格不要狂漲。土耳其是麵粉主要出口國，正在提高農業部的管制權力。另一個歐洲主要農產出口國保加利亞，也已在4日與國內糧商會談時，承諾將進行出口管制，優先供應本國。

雖然保加利亞農業部否認實施出口管制，但當地的穀物商會表示，穀物出口已經遭到非正式禁止，而值此在烏克蘭港口封閉、停止出口之際，國際買家正焦頭爛額地尋求替代來源。在其他主要糧、油產地，印尼也已在1月限制棕櫚油出口，確保國內供應。俄國 也早在去年就開始對穀物出口課徵特別關稅，並實施配額制限制出口。

俄國現在面臨更嚴重的國際制裁，俄國黑海岸的糧倉地帶也可能出現生產問題，俄國政府已經在4日宣布要求肥料廠停止出口，先確保國內供應，將衝擊仰賴進口肥料的巴西農民。巴西是全球最大的咖啡豆、黃豆及糖生產國。