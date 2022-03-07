俄遭制裁 震撼全球經濟

國際社會對俄制裁，導致全球能源市場陷入混亂，經濟震撼將不亞於1970年代石油危機。（路透）

俄羅斯 入侵烏克蘭，引發國際社會對俄羅斯祭出強力制裁，再加上企業為規避風險而「自主制裁」俄國能源，已導致全球能源市場陷入混亂。高盛指出，這場供給干擾對全球經濟造成的震撼，不亞於1970年代石油 危機。

彭博商品指數上周漲幅為60多年來最大，國際煤價飆漲80%，歐洲天然氣價再創新高，國際原油期貨價格的震幅也達到30年來之最。

俄羅斯驟然陷入經濟孤立，使全球能源、金屬與穀物頓失一大供源，全球已開發國家同時面臨通膨急升與能源短缺的雙重危機。由於找不到油輪載運，且保險業者拒保，使每天數百萬桶的俄羅斯原油無法交運，刺激布蘭特油價一度直逼每桶120美元。摩根大通估計，俄羅斯約三分之二的出口原油遭到實質禁運，可能使今年底時油價衝到每桶185美元。雪上加霜的是，由於利比亞政治危機加劇，該國每日產油量跌破100萬桶，降至92萬桶，使全球供應再度萎縮。

歐洲天然氣價飆過每百萬瓦小時（MWh）200歐元，澳洲燃煤期貨衝破每公噸400美元；國際柴油即期與次月之間的價差達到每噸77.25美元，凸顯供給短缺之嚴重。

高盛商品研究部門主管柯里指出，俄國石油出口銳減的衝擊，最終可能不亞於1978-1979年伊朗 石油供應的震撼。

各國雖致力於緩和市場動盪，包括已開發國家十年來首次聯合動用原油戰略庫存 ，迄今仍然無功。好消息是伊朗與「六強」間的核子談判已有進展；一旦解除伊朗石油出口管制，全球每天原油供給量可增加逾100萬桶，有助於暫時紓緩油市供給緊俏。

但這仍遠不足以彌補俄國原油的供應缺口。石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）其他成員仍在觀望，沙烏地阿拉伯拒絕啟動備用原油產能，天然氣等其他能源的替代來源更少。

沙國還幾乎全面調漲4月銷往世界各地的各品級原油官訂售價，亞洲的阿拉伯輕原油售價更達歷史新高，每桶比阿曼／杜拜原油溢價4.95美元，加重各國的通膨困境。

經濟學者指出，這場能源危機有可能與1970年代一樣，使全世界再度陷入停滯性通膨。