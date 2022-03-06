核戰爆發風險達10% BCA首席策略師喊逢低買股

BCA Research首席全球策略師Peter Berezin說，核戰風險上升是買股的理由。圖為烏克蘭基輔郊區的工廠和商店3月6日遭轟炸後起火。美聯社

投資 人該如何因應核戰威脅？BCA Research首席全球策略師Peter Berezin說，核戰風險上升是買入股票 的理由。

投資人顯然擔心可能終結人類文明的事件。對那些認為富貴險中求的人來說，這會是他們想討論的話題。上周，俄羅斯軍隊砲擊位於烏克蘭的全歐最大核電站，引發市場急切拋售風險資產，此事讓更多人開始關注核戰風險。

但為可能出現的末日情境定價意義不大：到時，倖存的人大概不會去考慮投資組合。從這個角度來看，在市場升高對核戰的憂慮之際，逢低買進有其道理。如果最糟的情況沒發生，股票會反彈；如果不幸發生，股票不漲，但那時候誰還關心股市呢。

BCA的Berezin因此認為，核戰風險是買股的理由。他說：「任何預測的誤差範圍都很大，但我們主觀認為，未來12個月爆發毀滅人類文明全球核子戰爭的機率不幸高達10%。即使最終避免了第三次世界大戰，市場未來幾周也可能經歷恐慌時刻，很像疫情 剛爆發時。谷歌上面搜尋核戰的次數已經激增。」

他補充表示：「雖說有核戰風險，但未來12個月應對股市保持建設性態度。如果洲際飛彈向著你打過來，誰還在乎投資組合的規模。所以說，從金融的角度而言，生存風險基本上可以忽略。」

他對可能出現的恐慌時刻或買入時機做出評論：「即使你在2020年2月知道了標普500指數會在當年稍晚創新高，戰術上也該積極做空股票。我對眼下有一樣的感覺。恐慌時刻就要到了，對投資人來說，那將是買入的好時機。」

Berezin也指出，地緣政治緊張局勢加劇可能導致防務支出激增。在此同時，家庭消費可能回升。另外，大宗商品受干擾造成儲蓄下滑且通膨率上升，可能推高利率，最終打擊到風險資產，但那還要一陣子才會發生。所以，在這段期間，重點還是買股。