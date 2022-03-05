國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

俄羅斯總統普亭。路透

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「未來的俄羅斯 可能是另一個北朝鮮」一文，他說，這次俄羅斯入侵烏克蘭 ，大家的焦點都在戰場上的變化，但打仗是打錢，如果戰事拉長，俄羅斯的經濟可能會被拖垮。摩根大通示警：俄羅斯可能陷入1998年的覆轍！警告俄羅斯可能經濟崩潰。

謝金河說，俄羅斯人口1.46億，比台灣多5.3倍，但俄羅斯的經濟總量1.47兆美元，大約只比台灣多一倍。烏克蘭面積60.3萬平方公里，人口4346萬人，GDP總值1950億美元，人均所得3984美元，人口比台灣多出2000萬人，這GDP只有台灣的四分之一強。拿這些數字來比，台灣可以說是經濟大國。

他指出，這次俄羅斯總統普亭 以烏克蘭加入北約為由，出兵攻打烏克蘭，其實2004年波羅的海三國加入北約，俄羅斯並沒有強烈回應，烏克蘭在2019年把加入北約入憲，俄羅斯也沒有大動作，而烏克蘭也沒有挑釁的舉動，重點在於俄羅斯險峻的經濟情勢，普亭想藉軍事手段尋找出路。

謝金河說，這當中有幾個關鍵點：一，俄羅斯人口老化問題嚴重，65歲以上老人比率占15.5%，2020年，俄羅斯凍結620萬老人的養老金，普亭從2000年起執政，俄羅斯人口比20年前少300萬人，俄羅斯財政困窘已迫在眉睫。

他表示，二是俄羅斯經濟持續衰退，尤其2014年攻打克里米亞遭到各國制裁，外國直接投資下滑，經濟成長率甚至是負值，這兩年疫情衝擊，俄羅斯經濟更加雪上加霜。三，通膨壓力愈來愈大，普亭執政以來，俄羅斯有16年CPI都超過6%，今年1月CPI是8.7%，俄羅斯央行估今年通脹率11.9%，而俄羅斯在貧窮線以下的人口占七分之一。

「這次面臨國際制裁，對俄羅斯有一劍封喉的威力」。謝金河說，SWIFT是資金結算系統加訊息流，任何交易都必須以貨幣當媒介，到目前為止，美元仍是最大宗，至少有67%，其他日圓、歐元、英鎊占28%，人民幣占4.6%。

「有人說，把俄羅斯趕出SWIFT可以加速人民幣國際化，但這個目標在人民幣自由兌換前很難達成，美元仍一枝獨秀」。謝金河說，俄羅斯被踢出SWIFT，沒有國際清算組織機制，今後的俄羅斯只得以物易物，這問題不小。

他指出，現在盧布大貶，形同崩潰，俄羅斯股市停止交易，資產凍結，在美國上市的俄羅斯聯邦儲蓄銀行ADR從戰爭前15美元，現在剩下0.01美元，形同壁紙。現在撐住俄羅斯經濟的是石油及天然氣，未來如果天然氣及油價大跌，很可能是俄烏戰爭最敏感指標。

謝金河說，而經過這一役，俄羅斯經濟總值還會繼續往下掉，未來很可能是另一個北韓。