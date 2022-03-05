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德國智庫：制裁重創俄國經濟 社會不滿將升高

中央社／柏林5日專電
德國智庫預期西方接下來將對俄國實施石油禁運。 Getty Images
德國智庫預期西方接下來將對俄國實施石油禁運。 Getty Images

德國智庫表示，歐美對俄羅斯祭出的經濟和金融制裁規模史無前例，將重創俄國經濟，會使民間不滿情緒升高，預期西方接下來將對俄國實施石油禁運。

德國政府智庫學術暨政治基金會（Stiftung Wissenschaft und Politik）東歐專家克魯格（Janis Kluge）表示，俄羅斯出兵烏克蘭後，西方對俄國制裁力道之大，連歐美各國都很驚訝，歷史上從來沒有在這麼短的時間內實施過這麼大規模的制裁，而且對付的是一個跟全球經濟緊密結合的國家，目的是切斷它與世界的連結。

克魯格接受柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）訪問時預期，幾天和幾週後將看到制裁的具體衝擊，這些制裁措施將重創俄羅斯的經濟，導致人民生活水準降低、失業人口增加、社會不滿情緒升高，動搖俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的統治基礎。

克魯格強調，制裁對俄國造成的傷害相當深遠，不可能在短時間內彌補，普亭報復的方式是禁止外國投資者將錢匯出，將導致未來10年、20年沒人敢去俄羅斯投資，他對俄國經濟的前景感到悲觀。

他研判，西方制裁的下一步是對俄羅斯石油出口實施禁運；不過，這樣的制裁需要給市場時間準備，不然將導致汽油價格大漲，失去本國民眾支持。

俄羅斯部隊2月24日入侵烏克蘭，震驚全球。聯合國大會3月2日以141票贊成、5票反對的壓倒性票數通過決議譴責俄羅斯，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）4日也有多達2/3的國家同意對俄羅斯犯下的違反人權行為進行調查，俄國的國際處境從未如此孤立。

克魯格說，普亭顯然誤以為烏克蘭不會強力反抗。烏克蘭的反抗改變了戰事的進行，俄軍血腥的攻擊導致西方嚴厲的制裁，這些發展都不在普亭的預料之中。

俄羅斯 俄國 普亭

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