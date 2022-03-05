全球糧價創歷史新高 一年大漲近四分之一

FAO糧價指數在2月站上歷史新高，尤其在小麥價格帶動下，全球食物價格本月看來只會繼續飆漲。圖為埃及開羅街頭的麵包店。 歐新社

聯合國糧農組織（FAO）說，全球食品價格在2月創下史上最高紀錄，部分原因是市場擔憂烏克蘭 遭俄羅斯 入侵將影響穀物供給。

FAO全球糧價指數 2月較1月上揚3.9%，達到140.7點，打破了先前在2011年時創下的紀錄。以年增率看，增幅更高達24.1%。FAO所編纂的食物價格指數，是個涵蓋了幾乎所有食物商品貿易的指標。

蔬菜油價格飆高是推升指數的元凶，2月較1月上漲8.5%，主要是進口蔬菜油的需求強勁，但供給出現挑戰。西歐與大洋洲的牛奶供給比預期來得低，導致乳製品價格也漲得很兇，漲幅達6.4%。

玉米和小麥由於烏克蘭與俄羅斯的供應不確定性價格上揚，助長穀物類價格漲了3%。

華爾街日報說，糧農組織2月的數字只反映了俄烏戰事初期的狀況，最近小麥等穀物價格的漲勢更加凌厲。3月一開始的這幾天，小麥價格已飆高近30%。俄烏兩國均為主要小麥出口國，戰爭威脅到大量的供給可能中斷。

糧農組織4日同時發布對今年穀物產出的第一次預測，估計全球小麥今年產量可由去年的7.754億噸增加至7.9億噸；烏克蘭與俄羅斯本產季還有大約3,250萬噸的小麥和玉米可以輸出。然而這些預估，是在俄國入侵烏克蘭之前所做，還沒有考量戰爭因素。