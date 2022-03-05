道指連四周下跌 歐股最淒慘 市場醒悟俄烏戰爭重傷經濟

隨俄羅斯加緊攻勢，投資人終於見風轉舵。美聯社

隨著俄羅斯 對烏克蘭軍事攻勢加劇，道瓊工業指數 連續四周下跌，歐股則寫下2020年3月來最差單周表現。投資 人漸漸醒悟，俄烏戰爭對全球經濟將有深遠影響。

道瓊工業指數周五（4日）跌了179.86，一周下跌1.3%。史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.8%和1.7%，一周分別下跌1.3%和2.8%。

費城半導體指數表現不如美股大盤，周五跌2.4%，拖累台積電ADR跌3.4%，一周下來跌幅都多達5.6%，台積電ADR已連續四周下跌。

但跌幅最重的莫過於歐股，歐洲Stoxx 600指數周五大跌3.6%，一周跌幅高達7%，跌至一年來谷底。西方國家對俄羅斯祭出一連串制裁，由於俄羅斯是全球大宗商品主要供應國，歐洲國家則是俄羅斯的主要客戶，雙方貿易大受影響。

歐美股市對俄烏戰爭的反應也開始有所轉變，開戰之初一開始是下跌，但隨即又在逢低買進和各國央行可能暫緩升息的心理下反彈。但隨俄羅斯加緊攻勢，投資人終於見風轉舵。

目前局面看來，制裁措施不僅會持續下去，還會變本加厲，讓已經難以抵抗通膨的各國更招架不住，影響企業和家庭的投資、支出、甚至於經濟成長。尤其對歐洲來說，停滯性通膨魅影也開始浮現，也就是說，經濟停滯不前，通膨仍居高不下。

在經濟成長放緩的影響下，投資人紛紛轉往公債在內安全的標的，金價漲到2020年來最高價位。走勢與債券價格相反的美國10年期公債殖利率跌至1.722%，創下2020年3月以來最大單周跌幅。美元指數（DXY）本周上漲2%。

外交界人士和歐盟官員表示，就算俄羅斯打贏這場仗，軍事行動告一段落，對俄羅斯央行、銀行以及主要企業的制裁只會更強，除非俄羅斯總統普亭能跟烏克蘭政府達成妥協，但目前看來可能性不高。

因此，俄烏戰況仍將是市場主要關切的焦點，尤其在意油價是否繼續上漲。美國周四公布2月消費者物價指數（CPI），年增率料由1月的7.5%漲到7.8%。