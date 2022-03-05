火上加油…沙國調漲油價 銷亞洲輕原油漲到紀錄高點

沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco已調高銷往所有地區的石油價格。 路透

彭博資訊報導，俄烏戰爭觸動國際原油價 格漲破每桶115美元後，沙烏地阿拉伯已調高銷往所有地區的石油 價格。

沙國國營石油公司Saudi Aramco下個月出貨至亞洲的阿拉伯輕原油（Arab Light crude），每桶價格比指標性的杜拜/阿曼原油價格高4.95美元。這相當於比3月調漲每桶2.15美元，也是自2000年彭博資訊開始蒐集相關資料以來最高價差。調查顯示，原先交易商和煉油業者預估，Aramco可能調漲1.7美元。

Aramco銷往亞洲的其他等級原油同步漲價，漲幅最多達到每桶2.7美元。同時，對美國客戶銷售的原油全面調漲1美元，對歐洲西北部客戶調漲幅度介於每桶1.2美元與2.1美元之間，對地中海地區用戶漲價幅度多達2美元。

俄烏戰爭衝擊大宗商品市場，導致石油交易價格衝上近十年高點。儘管歐美國家尚未直接制裁莫斯科能源出口，但許多交易員唯恐違反西方對俄制裁令，已紛紛避買俄國石油，使供應已經吃緊的油市更加緊繃，也迫使買方尋求替代供應來源，包括擴大向中東購油。

Aramco決定調高價格前，以沙國和俄羅斯 為首的石油輸出國與盟友（OPEC+）周二決定，持續緩步提高產量，不顧美國等主要石油進口國要求加速提高產量以平抑國際油價的呼聲。