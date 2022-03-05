俄烏戰爭 半導體憂斷氣

半導體製造業所需的稀有氣體，主要來自烏克蘭，業者尋求替代供源並囤積，導致價格飆漲。（歐新社）

俄羅斯入侵烏克蘭 ，但半導體製造業所需的氖氣、氪氣、氙氣等稀有氣體，主要來自烏克蘭，迫使晶片 業者與貿易商大肆尋求替代供源，並囤積這些稀有氣體，導致價格飆漲，將使汽車業等產業面臨新一波的晶片短缺壓力。

烏克蘭供應全球50%的氖氣；這些氖氣是俄羅斯鋼鐵業的副產品，在烏克蘭進行純化後銷往全球。由於烏克蘭生產的氖氣純度達到99.99%，全球只有少數公司能做到，很難找到替代來源。俄國2014年併吞克里米亞後，供應鏈 沿線業者研發新科技，分散氖氣來源，並累積庫存，使情況得以緩解。

全球40%氪氣也來自烏克蘭。日本加壓氣體貿易商大東醫療氣體公司表示，在俄烏戰爭爆發前，氪氣就因供應鏈受擾而上漲；氪氣一般行情為每公升200~300日圓，今年元月已漲到近1000日圓。

日本氣體評論雜誌社長小泉指出，氖氣、氙氣、氪氣等氣體供給緊俏，因為晶片廠及貿易業者預期供給將會短缺，因而大量訂購。

美國Techcet顧問公司半導體業分析師指出，這些稀有氣體現貨價格已飆漲好幾倍。業界分析，稀有氣體供應緊俏，對亞洲半導體供應鏈影響有限，主因是台灣半導體相關氣體與耗材供應商都已建立半年庫存，也就是至少可支應一至二年的生產，反而是美國中小型半導體廠可能受影響最劇。

美國已警告半導體製造業者應分散供應鏈，但TrendForce警告，晶片廠即使找到替代供源，產品認證還須歷時數月或半年，難以因應短期壓力。汽車業等廠商原本就因為疫情而承受零組件供應鏈短缺、交貨延遲及原料成本上漲等壓力，現在生產將更加落後進度。