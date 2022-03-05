制裁俄能源 油價恐衝150美元

美國和歐洲都正在研擬降低對俄羅斯石油 與天然氣的依賴，但一連串制裁措施與擴大制裁的前景，已使市場沒人敢碰俄國 的能源與農產品等商品，加劇供應焦慮，全球商品價格繼續飆升，本周表現將是近50年來最強。分析師指出，若歐美真的制裁俄國能源出口，布蘭特油價 可能漲至每桶150美元。

彭博商品指數本周來瘋漲逾11%，為1974年最大單周漲幅。油市4日盤中延續強勁漲勢，布蘭特原油4月期貨一度漲4.6%至每桶115.51美元，西德州中級原油4月期貨也漲5.3%，報每桶113.38美元，因俄烏緊張情勢升高，加劇供應受擾憂慮。油價本周狂漲約20%。

歐盟官員表示，美國和歐盟將共同採取戰略措施，降低對俄國油氣依賴。美國一群跨黨派參議員提出「禁止俄羅斯能源進口法案」，推動美國禁止進口俄國石油與油品，國際能源總署（IEA）發布降低仰賴俄國的計畫指出，歐洲可能一年內減少俄國天然氣進口量超過33%。

DWS集團指出，若美國和盟國制裁俄國石油，直接影響交貨，布蘭特油價將輕易衝破每桶150美元。瑞銀已上調布蘭特油價預估，預測將在6月前漲至125美元。

基本金屬與農產品價格續揚，芝加哥小麥期貨4日一度躍漲6.6%至每英斗12.09美元，為2008年來新高，本周來飆漲逾40%，是歷來最大單周漲幅；玉米期貨4日盤中漲3.1%，本周來漲17.5%；黃豆期貨4日一度漲0.8%，本周來攀升5.5%。

高盛認為市場「誤判」俄國供應風險，預估未來一年銅價上看每噸12,000美元；彭博工業金屬指數本周大漲11%，為歷來最大周漲幅。

目前企業已先縮手避開、「自主制裁」俄國商品，讓俄國商品出口已「實質」被禁，最重要的商業考量就是不確定性，原因包括盧布重貶可能導致收入減少，俄國銀行業遭制裁也可能造成難以收到貨款。