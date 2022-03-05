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歐元兌美元 恐貶至平價

編譯黃淑玲／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭戰事可能衝擊歐洲經濟成長，並使歐洲央行（ECB）延後緊縮貨幣政策，拖累歐元兌美元4日盤中貶破1.10美元價位，為兩年來首見，分析師認為歐元兌美元年底前可能貶至平價水準。俄軍接管位於烏克蘭境內的歐洲最大核電廠後，歐元匯價4日盤中全面走低，兌美元一度貶0.8%至1.0967美元，為2020年5月來最低，兌英鎊跌至0.8261歐元，為2016年7月來新低，兌瑞郎匯價也掉到2015年1月來最低。

分析師警告，俄烏開戰打亂歐洲的新冠疫後經濟復甦腳步，能源與天然氣價格飆漲，可能出歐洲的消費與經濟成長前景，將使ECB更加延緩貨幣正常化時程。歐盟對俄羅斯的制裁措施，也勢將傷及俄國貿易程度相對較高的歐洲國家。道明證券匯市策略部門主管麥考米克認為，現在還不是逢低買進歐元兌美元的好時機，歐元還沒被超賣。加拿大CI金融公司投資顧問米勒則認為，歐元兌美元走貶的趨勢會長達12~18個月。

根據彭博資訊的外匯匯率預測模型，今年歐元會貶至比美元平價的機率已升高到9.6%，高於一個月前的2.4%，當時觀察家還認為俄烏不太可能全面開戰。

相較於美國聯準會（Fed）鷹派立場，ECB的鴿派傾向將加重歐元兌美元的貶值壓力。分析師指出，ECB只能對通膨飆升視而不見，但Fed不會拖延升息腳步，美歐貨幣政策將更加分歧。

貨幣 分析師 烏克蘭

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