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淡季效應 貨櫃運價連7周下滑

記者邱馨儀／台北報導
SCFI貨櫃運價指數連七周下滑。（本報資料照片）
SCFI貨櫃運價指數連七周下滑。（本報資料照片）

農曆年後淡季效應持續，昨(4)日出爐的最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）貨櫃運價指數連七周下滑，指數下跌71.49點至4746.98點，跌幅1.48%；遠東到美西運價止跌上漲，還未能突破每20呎櫃8117美元，離新高也僅差7美元；最近業者已經宣布開始加收「貨櫃綜合費率附加費」（GRI），顯示對於未來市場的看好。

最新一期運價出爐，美西淡季續強外，其餘長程線運價皆下滑，貨攬業者指出，儘管運價持續走跌，不過仍較去年同期增加；根據資料顯示，去年3月5日SCFI指數為2,721.94點，目前指數仍較去年增加74%；另外2月的運價美西線還是逆勢上漲1.37%，其餘航線則是下跌走勢，歐洲線下滑3.35%最大，其餘的跌幅都出現收斂。

在各航線運價的部分，遠東到美西線表現最強勁，每FEU(40呎櫃)達到8,110美元，較前一周上漲44美元，漲幅0.54%；遠東到美東每FEU達到10,678美元，較前一周下跌186美元，跌幅1.71%。

另外，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達7,387美元，較前一週下跌132美元，跌幅1.75%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達7,254美元，較前一週下跌85美元，跌幅1.15%。至於至於近洋線方面，遠東到日本關西、關東及韓國每TEU都與前一週持平，遠東到東南亞則較前一周下跌41美元，達1,195美元，跌幅3.3%。法人分析，儘管全球海運運價在淡季出現連七周下跌，不過跌幅並不大，屬於正常回檔走勢，現階段指數較去年同期上漲74%，再加上時序步入需求增加的時間，再加上美西碼頭工人談判恐添變數，貨櫃三雄-長榮、陽明及萬海今年1月營收都創新高，法人估貨櫃三雄第1季營收及獲利都將較去年同期大幅成長。

指數 營收 航線

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