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企業撤資 俄面臨巨額損失

編譯湯淑君／綜合報導
蘋果、英國石油等全球知名企業陸續切斷與俄羅斯商業關係。專家表示，部分企業可能因為自俄國撤資，而面臨高額的資產減記損失。（美聯社）
蘋果、英國石油等全球知名企業陸續切斷與俄羅斯商業關係。專家表示，部分企業可能因為自俄國撤資，而面臨高額的資產減記損失。（美聯社）

俄羅斯持續攻打烏克蘭，招致西方國家不斷「加碼」制裁，促使蘋果、英國石油（BP）、殼牌（Shell）等全球知名企業陸續切斷與俄羅斯商業關係。專家表示，部分企業可能因為自俄國撤資，而面臨高額的資產減記損失。

英國石油打算脫手在俄國Rosneft石油公司約20%的股權，殼牌次日宣布退出與Gazprom合資事業，並終止投資「北溪二號」天然氣管線計畫。科技公司蘋果和戴爾（Dell）宣布在俄停售產品，撤離當地市場。運動鞋大廠耐吉（Nike）和家具連鎖店宜家家居（IKEA）也關閉俄國零售店。更多企業可望跟進。

專家指出，企業撤出俄羅斯投資和合資事業將付出代價，例如相關資產價值減記會反映在財務報表上。依據美國和國際會計申報準則，若某項資產的預估未來現金流低於其帳面價值，企業必須認列資產減損費用，或稱資產減記，涵蓋有形資產（如廠房和土地）和無形資產（像是品牌和商譽）。

外商公司在俄羅斯可能擁有形形色色的資產，例如合資事業、設備、油田、煉油廠等。減記（write-down）通常意味資產價值減損，註銷（write-off）則表示價值一筆勾銷。

投資研究公司New Constructs LLC執行長崔恩納說，這類因脫產衍生的資產價值減損，有些個案的金額也許高達數十億美元，規模可能在今年所有的資產減記中名列前茅。他說：「這些企業面對可觀的損失。」

例如，英國石油2013年購入20%的Rosneft股權，如今將評估那年至今累計的匯損，以及這些股權本身的價值減損。這些股權去年底的帳面價值約140億美元，該公司正估算其「公允價值」，未來減記金額即兩者之間的差額。但英國石油董事索爾斯直言，這些股權的現值「接近零」，此刻脫售恐怕也乏人問津。

此外，信評機構標準普爾公司（S&P）3日再度調降俄羅斯債信評等，從「BB+」一口氣降八級至「CCC-」，打入更深的垃圾級，只比違約等級高三級，而且還列為負面觀察名單，暗示將進一步降評，再度拉升俄國債券的違約風險。

全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）3日表示，旗下的主、被動基金已暫停購買所有俄國證券。美國最大退休金基金加州公務員退休系統（Calpers）也說，已暫停對俄國的新投資。

俄國 石油 俄羅斯

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