不愧是蘋果 帶頭撤離俄羅斯 掀跟風又賺掌聲

蘋果公司昔日推出iPhone引領全球邁入智慧手機新時代，如今在俄軍侵略烏克蘭之際領頭撤離俄羅斯市場，也可望掀起一股跟風。圖／美聯社

全球市值最高企業蘋果 公司（Apple）長久來在科技業引領風潮，其他業者都以蘋果馬首是瞻，這正是為什麼，蘋果在俄羅斯 入侵烏克蘭後決定在俄停售產品，意義如此重大。

巴隆周刊（Barron's）報導，蘋果日前向巴隆證實，上周已暫停產品外銷俄羅斯、限縮在俄國 提供Apple Pay和其他服務，並從俄國境外的App Store平台移除俄國國營新聞媒體App。蘋果在俄羅斯未設零售店，之前透過第三方網站和經銷商販售產品。

蘋果發布聲明說：「我們對俄羅斯入侵烏克蘭十分關切，並且與所有因這種暴行而受苦的民眾站在一起。」

巴隆周刊記者丹頓（Jack Denton）指出，正如同2007年蘋果推出iPhone，引領全球邁入智慧手機新時代，如今蘋果領頭撤離俄羅斯，也可望引起其他企業紛紛效法。

券商暨投資銀行Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）說：「我們預期，未來數周，更多重量級科技公司將跟進，也撤出俄羅斯。」

艾夫斯指出，從商業觀點來看，撤離俄國市場也沒什麼關係。

他形容，大型科技公司在俄曝險，相對於全球商業足跡而言，有如「四捨五入產生的誤差」。據Wedbush估計，如果美國科技業全部結束在俄羅斯的營運，在最糟情況下，頂多只造成營收少個1%到2%。

艾夫斯說：「此舉將博得華爾街熱烈喝彩，因為烏克蘭遭俄羅斯侵略，如此令人痛心的事正在全世界眼前上演。」