貨櫃海運塞港常態化，不少業者也轉向散裝航商求援。(路透)

俄烏影響持續擴大，貨櫃海運業大漲價。據貨攬業者最新資訊，3月15日與4月1日起，貨櫃輪業者分別調漲「貨櫃綜合費率附加費」（GRI）、疫後首度祭出「燃油附加費」（BAF）；國際大航商甚至開始向貨主加徵港口「貨櫃滯期費」，再引爆海運漲勢。

貨攬業者指出，此次GRI、BAF兩大費率一起調漲，若加計一起，則漲幅恐上看五成。運費大漲，主要是因為俄烏戰爭導致航班大亂、疫情 導致港口作業效率大降等問題，全部交錯在一起，讓問題加乘擴大，導致航商、碼頭都不得不作出的因應措施。

GRI部分，3月15日起， 遠東到美國航線 去程每大櫃加徵1,000到2,000美元，若以當前遠東到美西運價，約每40呎櫃8,100餘美元概算，漲幅約12%-24%不等。據傳，4月起將再調漲一次，調整價格與幅度與前次相當，若確定調漲，等於半個月內再漲兩次。

燃油附加費（BAF）方面，則是4月到6月期間加徵，加徵航線以遠東到美國的往返船班，不論去、回程均加徵。

貨攬業者說， 燃油附加費計算方式較為複雜，每家航商調整的費率不一，以去程為例，概略是每40呎櫃調漲1,000到2,000美元，因各航商考量條件不同而有所增減，當前加徵額度最高的是中遠海控，每大櫃去程最高加徵2,325美元。