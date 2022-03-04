台積英特爾三星 組小晶片聯盟

台積電 、英特爾、三星 暫時拋開在晶圓代工領域的競爭態勢，昨（3）日宣布攜手超微、高通、安謀、日月光、Meta等十家涵蓋晶圓製造、IC設計、封裝測試、雲端、網路服務業大咖，組成「UCIe產業聯盟」，目標建立晶片 到晶片（die-to-die）的互連標準，並促進開放式小晶片（Chiplet）生態系。

因應半導體界的小晶片趨勢持續發展，UCIe產業聯盟正處於整合成開放標準組織的最後階段，今年稍晚整合成新的UCIe產業組織之後，成員企業將開始著手下一世代的UCIe技術，包含定義小晶片外型規格、管理、強化後的安全性與其他必要協定。

UCIe產業聯盟成員包括英特爾、台積電、日月光、超微、高通、三星、安謀、Google Cloud、Meta、微軟等十家大咖。業界看好，隨著大咖籌組生態系聯盟，將使得未來小晶片技術發展腳步更順利，有助半導體產業邁向新的里程碑，消費者也能體驗到整合度更好的終端裝置。

業界分析，小晶片架構設計有助降低IC設計與系統客戶成本，近年來半導體大廠皆已積極布局，特別是相關架構仰賴先進封裝技術，進而實現差異化的堆疊，業界形容相關技術就是「半導體界的樂高」，能讓小晶片發揮更高效率，同時因整合不同奈米製程，而得以降低成本。

英特爾認為，將多個小晶片整合至單一封裝，在各個市場提供產品創新，是半導體產業的未來，也是英特爾IDM 2.0策略的重要支柱。把來自不同廠商的設計IP與製程技術匯聚在一起，想要真正利用模組化架構的潛力，就需要開放式的生態系。這個由UCIe所建立的小晶片生態系，為可互通小晶片建立統一標準踏出關鍵的一步。

台積電早在十年前開始耕耘先進封裝，結合自身晶圓代工龍頭的實力，快速拉開和對手的差距，同時正大舉擴充先進封裝產能。

台積電先進封裝竹南AP6廠去年SoIC部分設備已移入，Info相關部分則目標是今年到位，整體將在今年底量產。

三星先前也已陸續更新異質封裝技術，最早在2018年推出首款I-Cube2方案，後續在2020年推出X-Cube方案的3D堆疊設計，去年也已更新I-Cube第四代方案。

UCIe產業聯盟將提出的UCIe規範，是開放式業界標準，定義封裝內部小晶片的互連，期盼在封裝層級促成一個開放式小晶片生態系與無所不在的互連，希望讓業者打造系統單晶片（SoC）時，可自由搭配來自多個廠商生態系的小晶片零件。