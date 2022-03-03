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原訂「這天」拿下烏克蘭？烏國駐日大使館曝俄侵烏計畫

俄國侵烏 資安類股飆漲

編譯陳家齊／綜合外電
俄國入侵烏克蘭同時發動大規模駭客攻擊，使資安類股受到投資人重視，近來漲勢勝過科技股大盤。 路透
俄國入侵烏克蘭同時發動大規模駭客攻擊，使資安類股受到投資人重視，近來漲勢勝過科技股大盤。 路透

俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭，同時並對烏克蘭發動大規模的駭客攻擊，警醒全球對資訊安全的重視。這使得在科技類股因升息前景而陷入不振中，資訊安全類股逆勢暴漲。

彭博資訊報導，追蹤35檔資訊安全公司股價的那斯達克資安指數，過去幾個月來都是跟隨那斯達克100指數漲跌，但是在上周俄國侵烏戰爭開打後，資安指數立刻與那斯達克大盤走勢脫鉤，2月23日以來那斯達克資安指數已大漲13%，勝過那斯達克100指數的5.6%漲幅。Crowdstrike、Tenable等資安公司股價過去一周來更是漲逾20%。

摩根士丹利公司分析師指出：「資安類股的基本面非常堅實，基於廣泛的資安威脅上升、投入資安的預算上升，以及股價已經回檔到合理水準，表現也將勝過整體軟體類股。」

不過，根據彭博資訊的統計，資安類股現在可不便宜，即便在經歷連續三個月的科技股大跌，資安類股的平均本益比目前仍高達35.4，那斯達克100指數成分股的平均本益比則只有23.6。

分析師廣泛認為，在美歐對俄國進行嚴厲的經濟制裁後，俄國政府支持的駭客預料將會進行大規模報復性攻擊，使資安威脅急速升溫，必須馬上加強投入防護。

新加坡政府已在2日宣布將成立「網路軍」，加強國防資安保障，星國官員並明確指出俄羅斯攻擊烏克蘭的行動，包含大量的網路攻擊，凸顯出網路安全對國防的重要性。

資安 那斯達克 指數

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