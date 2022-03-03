俄攻烏時機啟人疑竇 紐時：可能與鋰礦有關

俄軍長驅而入烏克蘭東部頓內次克地區。研究顯示烏東地區鋰礦蘊藏量豐富，已引起世界各國注意。 路透

俄羅斯 進軍烏克蘭 一開始就先鎖定烏東地區，引人揣測可能是垂涎烏克蘭地底豐富的礦物蘊藏。這個東歐國家正寄望憑這些礦藏，迎向經濟前景亮麗的乾淨能源未來。

根據紐約時報記者田淵廣子（Hiroko Tabuchi）報導，烏克蘭研究員推測，烏國東部地區的氧化鋰（lithium oxide）蘊藏量可能接近50萬噸，氧化鋰礦是取得鋰的一大來源，而鋰對生產電動車 電池至關重要。若這項初步評估正確，烏克蘭的鋰礦蘊藏量可能在全世界名列前茅。

俄羅斯入侵烏克蘭的時間點，適逢烏克蘭政府正積極推動經濟轉型，從昔日以煤、鐵、鈦等傳統產業為基礎，大步過渡到乾淨能源產業，成為全球綠能產業要角。去年底，烏克蘭開始標售鋰、銅、鈷、鎳礦藏探勘權，這些天然資源在乾淨能源科技方面都扮演關鍵角色。

於是，世界各國開始注意烏克蘭躍為鋰生產大國的潛力。

根據媒體報導，去年11月澳洲公司European Lithium表示，已著手爭取在烏克蘭兩個鋰礦蘊藏地的開發權利，分別位於東部頓內次克地區和中部的基洛沃格勒。同月，中國大陸的盛新鋰能集團（Chengxin Lithium）也提出申請，同樣希望爭取到在這兩個鋰礦蘊藏地的開發權利。

鋰並不是特別稀有的天然資源，但就生產電動車電池而言，目前幾乎無可取代。而隨著電動車市場起飛，未來鋰的需求量可望扶搖直上，所以汽車製造商正爭先恐後搶料，以確保供應充裕。鋰價過去一年來飆漲多達600%。

此外，各界愈來愈擔心，鋰供應掌控在一小撮國家手中。中國、剛果和澳洲合計就占全球鋰、鈷和稀土產量的四分之三。本周，17位軍事專家聯名致函美國國防部長奧斯丁，敦促重視確保這些礦物供應無虞的重要性。

科學家暨前美國國家情報委員會（NIC）環境與天然資源部門主管Rod Schoonover指出，烏克蘭除了農產外，礦藏也很豐富，「這也許不是（俄羅斯）入侵（烏克蘭）的動機，但仍是烏克蘭對俄羅斯如此重要的理由之一」。