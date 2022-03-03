我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報：俄只認498戰死 攻陷赫爾松成焦土陷阱？

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

俄攻烏時機啟人疑竇 紐時：可能與鋰礦有關

編譯湯淑君／綜合外電
俄軍長驅而入烏克蘭東部頓內次克地區。研究顯示烏東地區鋰礦蘊藏量豐富，已引起世界各國注意。 路透
俄軍長驅而入烏克蘭東部頓內次克地區。研究顯示烏東地區鋰礦蘊藏量豐富，已引起世界各國注意。 路透

俄羅斯進軍烏克蘭一開始就先鎖定烏東地區，引人揣測可能是垂涎烏克蘭地底豐富的礦物蘊藏。這個東歐國家正寄望憑這些礦藏，迎向經濟前景亮麗的乾淨能源未來。

根據紐約時報記者田淵廣子（Hiroko Tabuchi）報導，烏克蘭研究員推測，烏國東部地區的氧化鋰（lithium oxide）蘊藏量可能接近50萬噸，氧化鋰礦是取得鋰的一大來源，而鋰對生產電動車電池至關重要。若這項初步評估正確，烏克蘭的鋰礦蘊藏量可能在全世界名列前茅。

俄羅斯入侵烏克蘭的時間點，適逢烏克蘭政府正積極推動經濟轉型，從昔日以煤、鐵、鈦等傳統產業為基礎，大步過渡到乾淨能源產業，成為全球綠能產業要角。去年底，烏克蘭開始標售鋰、銅、鈷、鎳礦藏探勘權，這些天然資源在乾淨能源科技方面都扮演關鍵角色。

於是，世界各國開始注意烏克蘭躍為鋰生產大國的潛力。

根據媒體報導，去年11月澳洲公司European Lithium表示，已著手爭取在烏克蘭兩個鋰礦蘊藏地的開發權利，分別位於東部頓內次克地區和中部的基洛沃格勒。同月，中國大陸的盛新鋰能集團（Chengxin Lithium）也提出申請，同樣希望爭取到在這兩個鋰礦蘊藏地的開發權利。

鋰並不是特別稀有的天然資源，但就生產電動車電池而言，目前幾乎無可取代。而隨著電動車市場起飛，未來鋰的需求量可望扶搖直上，所以汽車製造商正爭先恐後搶料，以確保供應充裕。鋰價過去一年來飆漲多達600%。

此外，各界愈來愈擔心，鋰供應掌控在一小撮國家手中。中國、剛果和澳洲合計就占全球鋰、鈷和稀土產量的四分之三。本周，17位軍事專家聯名致函美國國防部長奧斯丁，敦促重視確保這些礦物供應無虞的重要性。

科學家暨前美國國家情報委員會（NIC）環境與天然資源部門主管Rod Schoonover指出，烏克蘭除了農產外，礦藏也很豐富，「這也許不是（俄羅斯）入侵（烏克蘭）的動機，但仍是烏克蘭對俄羅斯如此重要的理由之一」。

烏克蘭 俄羅斯 電動車

上一則

黑海局勢混亂 澳洲小麥變成搶手貨

延伸閱讀

聯大歷史性決議：譴責俄羅斯侵略烏克蘭…烏、美外交大勝

聯大歷史性決議：譴責俄羅斯侵略烏克蘭…烏、美外交大勝
豐田宣布暫停在俄生產 本田停止出貨俄羅斯

豐田宣布暫停在俄生產 本田停止出貨俄羅斯
俄貓也被制裁禁賽 中國網友酸：那俄羅斯方塊？

俄貓也被制裁禁賽 中國網友酸：那俄羅斯方塊？
西方出手制裁 俄國認了經濟「遭受重擊」

西方出手制裁 俄國認了經濟「遭受重擊」

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

如何嚴懲普亭侵烏？克魯曼：用金融武器痛擊其要害

2022-02-25 09:55

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭
開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高