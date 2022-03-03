投資電動卡車新創 通用認栽

通用汽車公司（GM）上季已認賠脫售在電動卡車新創公司Lordstown Motors的750萬股持股，顯示雙方合作關係進入尾聲。

通用1日證實，在持股閉鎖期結束後，已在第4季出清Lordstown持股。從上季股價 價位推算，通用脫售持股大約落袋2,600萬至6,000萬美元，遠低於當初在Lordstown投資 的7,500萬美元。

出清持股象徵這項合作關係幾近結束。雙方合作關係始於2019年，Lordstown當時以大約2,500萬美元的價碼，向通用買下一座位於俄亥俄州的組裝廠，通用則投資入股這家新創公司以示善意，除注資之外還提供其他營運上的協助。通用持股比重低於5%。

通用上季賠錢出脫持股後，Lordstown股價持續下挫，去年第4季最低跌到每股3.45美元，跌勢延續到今年，2月28日當天受財報利空衝擊股價崩跌20%，1日收盤反彈4.7%至2.69美元。

Lordstown在月底法說會上宣布，今年打算生產500輛Endurance插電式電動卡車，明年再生產2,500輛。但此數遠低於前公司主管在Lordstown去年透過「特殊目的收購公司」（SPAC）上市前向投資人宣稱的預測數字。

而且，上述產量目標能否達成，將取決於Lordstown與鴻海（富士康）的協議，顯示對這樁交易能否順利完成仍有疑慮。

Lordstown執行長尼尼瓦吉曾表示，此協議對公司未來的成功是關鍵要素。

路透熱點透視專欄作家吉爾福德指出，Lordstown和其他電動車 新創曾是股市寵兒，如今股價重摔，凸顯電動車市場新秀面臨棘手的挑戰：證明真有本事量產電動車，並在關鍵晶片、原料和零件供應吃緊下達成任務。