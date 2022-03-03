烏克蘭發戰爭債 年利率11%

烏克蘭1日發行「戰爭債券」，提供的年利率高達11%；圖為烏克蘭居民日前在利沃夫市一家銀行外的ATM機排隊取款。（新華社）

烏克蘭 1日發行「戰爭債券 」，為對抗俄羅斯侵略的武裝部隊籌措資金，這批債券提供的年利率高達11%，甚至高於超受歡迎的美國抗通膨債券（TIPS）7.12%的利率，引發散戶熱烈詢問如何購買。投資 人認為，這也是力挺烏克蘭方式之一。

烏克蘭1日向機構投資者發行一批戰爭債券，籌得81億格里夫納（約2.77億美元），做為向全球請求支援以對抗俄羅斯的一環。然而，和美國儲蓄債券不同的是，由於俄羅斯入侵烏克蘭，這些債券承受巨大風險。

一些散戶仍願意冒險賺取豐厚利息；希臘居民范蘭根就說，他正在研究如何購買戰爭債券，因為這是個良好的短期投資機會，他能一邊為買房存錢，一邊幫助烏克蘭。

不過，想要買到這批債券也非易事，因多數債券通常是銀行直接賣給專業投資者，且通常需要相對大量的投資，散戶投資人難買到。

烏克蘭的債券主管官員表示，烏克蘭政府正尋求其他方式籌得外幣，正與國際貨幣基金（IMF）和世銀協商緊急求援，「我們昨天舉行投資人說明會，接到大量關於如何金援的詢問。我們不只研議籌得本幣的方式，也尋求籌得美元和歐元」。

政府發行戰爭債券已行之多年，例如美國在第一次大戰期間就曾發行自由債券，英國在2014年償還部分一戰的債務，當時距離首度為戰爭舉債借錢已100年。