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俄最大銀行 退出歐洲市場

編譯林聰毅／綜合報導
西方制裁俄國入侵烏克蘭，俄羅斯最大銀行Sberbank正在退出幾乎所有歐洲市場，成為首批受害者。（路透）
西方制裁俄國入侵烏克蘭，俄羅斯最大銀行Sberbank正在退出幾乎所有歐洲市場，成為首批受害者。（路透）

俄羅斯Sberbank正在退出幾乎所有歐洲市場，成為西方制裁俄國入侵烏克蘭的首批受害者。這家俄國最大銀行說，西方制裁莫斯科導致現金大量外流，而且其員工和財產也遭受威脅。

這家俄羅斯國有銀行發表聲明說，「在當前環境下，Sberbank決定退出歐洲市場」，並表示，該行在歐洲的子公司正經歷「異常的現金流出，員工和分支機構的安全也受到威脅」。該公司股價2日在倫敦股市盤中崩跌逾95%至2美分，今年累計跌幅近100%。

歐盟負責維護金融穩定的銀行監管機構的單一清算委員會（SRB）1日表示，Sberbank在歐洲的子公司因受制裁壓力將關門。SRB發表聲明說，Sberbank在奧地利的子公司Sberbank Europe公司，將獲准進入「正常破產程序」。Sberbank在克羅埃西亞和斯洛維尼亞的分行則被賣給當地的銀行，但在瑞士的業務則不受影響。

Sberbank退出歐洲似乎是在所難免，特別是在歐洲央行（ECB）警告該銀行可能因存款擠兌而面臨倒閉、並且下令關閉其歐洲分支機構之後。ECB指出，Sberbank的歐洲子公司因「經歷地緣政治緊張情勢，聲譽受到衝擊，導致存款大量外流」，「即將倒閉或可能倒閉。」

由於俄羅斯央行禁止金融機構將現金送往對俄實施制裁的國家，Sberbank Europe也無法獲得來自俄國母公司的支援。

除了奧地利等三國外，Sberbank在德國、匈牙利等其他歐洲國家也有營運，在歐洲的資產價值約有130億歐元（144億美元）。

俄羅斯 俄國 央行

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