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鮑爾：本月稍後啟動升息

編譯湯淑君、林聰毅／綜合報導
美國聯準會(Fed)主席鮑爾。(路透)
美國聯準會(Fed)主席鮑爾。(路透)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日赴國會眾議院作證時重申，Fed今年預計將在本月稍後提高利率抑制通膨，儘管俄烏戰爭爆發平添美國展望的不確定性。

鮑爾2日赴眾院金融服務委員會發表證詞，他在預先準備的講稿中說：「通膨率遠高於2%，勞動力市場仍強，我們預期在本月稍後開會時提高聯邦資金目標利率區間，將是適當的。」

美股2日早盤開高，道瓊漲逾300點或1%，史坦普500和那斯達克綜合指數也走高。

鮑爾說：「在當前情況下，移除政策寬鬆的過程將涉及兩件事：上調聯邦資金利率目標區間，以及縮減Fed資產負債表的規模。」

鮑爾形容美國勞動市場現在「極為緊繃」，意思是，就此刻情況而言，Fed已經達到就業最大化的目標，這將開啟Fed抗通膨之門。

俄烏戰爭給全球成長展望蒙上一層陰影，但也刺激能源價格躍漲，可能進一步推升通膨。鮑爾表示，俄羅斯「入侵烏克蘭、戰爭持續、制裁和後續事件發展，可能帶給美國經濟什麼短期影響，目前仍混沌不明」。他說：「在這種環境下做出適當的貨幣政策，需要認清日後經濟演變可能出人意料。」他重申必須「靈活因應」日後出爐的數據和展望。

儘管俄羅斯入侵烏克蘭為全球經濟帶來極大的不確定性，華爾街大型銀行仍堅信聯準會今年最多會升息七次，但交易員和有些銀行則調降升息次數的預期。

美國銀行和高盛仍預測，到今年底Fed將把基準利率從目前的0-0.25%升至2%；摩根大通預期，美國基準利率將在2023年達到2%。他們的主要論點是：通膨飆升迫使Fed出手。

當然，俄國攻打烏克蘭及各國制裁莫斯科，可能會抑制全球經濟成長，但也會推升原物料價格，進而帶動消費者物價上漲。高盛駐紐約的策略師柯拉帕西說：「利率正常化的基本理由尚未改變。」

但利率交易員則有不同看法，他們最近調降了Fed收緊政策的機率，原因是對俄羅斯的制裁為全球成長前景帶來壓力。貨幣市場的交易價格顯示，對Fed3月升息幅度的預測，已從俄國入侵行動前的50個基點（2碼）降為25個基點（1碼），Fed基準利率料將升至1.7%的高點，遠低於Fed的長期預測2.5%。

道明證券也修正其觀點，現在預計Fed本月升息的幅度將小於先前預期，而且會將部分預期今年會實施的升息，延後到明年。

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