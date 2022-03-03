布蘭特原油 衝110美元

OPEC+維持每日增產40萬桶原油，顯示沙烏地阿拉伯和阿聯等OPEC+重量級成員還不打算得罪俄羅斯。（美聯社）

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）2日維持每日增產40萬桶原油，顯示沙烏地阿拉伯和阿聯等OPEC+重量級成員目前還不打算得罪俄羅斯 ，以免聯盟瓦解。國際原油價 格2日大漲，西德州 中級原油衝上2011年以來高點，布蘭特原油一舉突破113美元。

西德州原油2日盤中大漲逾8%至每桶112.51美元，寫下2011年5月來新高，全球油價指標的倫敦布蘭特原油，也跳漲8.3%至每桶113.58美元，締造2014年6月來新高。

彭博資訊報導，OPEC+官員表示，在這場僅開了13分鐘的產量會議上，OPEC+同意自4月起，仍維持每日增產40萬桶原油的計畫。各方甚至沒有談及俄烏戰爭可能擾亂俄國原油供應，但事實上這種狀況已經發生。目前沙國和阿聯不希望與俄國產生摩擦，因為這可能動搖OPEC+的基礎。

OPEC+自去年8月以來已逐月把日產量提高40萬桶，以鬆綁疫情期間原油需求低迷的減產政策。

國際能源總署（IEA）1日宣布，同意釋出6,000萬桶原油，美國將負責其中一半，以穩定受到俄羅斯與烏克蘭戰爭影響的油價。美國能源部與31個會員國討論後表示，將可提供3,000萬桶戰略儲油，至於其他國家的具體配額還待討論。

西太平洋銀行經濟學家史馬克說，貿易受擾已攫取人們的注意力，包括貿易融資和保險等問題，都影響自黑海出口的原油，油市的供給震撼已然發酵。