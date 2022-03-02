擔心俄烏戰事重創黃小玉供應 小麥價格衝上14年來新高

俄烏戰事引發對黃小玉供應的擔憂，小麥期貨價格攀上14年來新高。 路透

俄羅斯入侵烏克蘭 ，引發市場對黃小玉（黃豆、小麥、玉米）供應長期受擾的疑慮，芝加哥 小麥期貨2日盤中大漲逾7%，攀上14年來高點，玉米價格則上漲超過2%，達到近10年新高。

路透報導，芝加哥期貨交易所（CBOT）5月小麥期貨2日大漲7.62%至每英斗10.59美元，超越2008年3月時的10.23美元高點；玉米期貨則上漲2.51%至每英斗7.44美元，超越去年高點，創下2013年3月來最高；黃豆期貨則小跌0.19%至16.86美元，過去三個交易日來首見下跌。

烏克蘭駐新加坡 大使澤倫柯（Kateryna Zelenko）表示，如果各國不採取行動支持基輔政府，俄國對烏克蘭的入侵可能導致亞洲供應鏈持續受阻，造成糧食價格攀高。

彭博報導指出，俄烏兩國占全球超過四分之一的小麥貿易，和約80%的葵花油供應。在糧價走高之際，這場戰爭可能進一步影響對中國大陸、印度等大型進口國的供應。

澤倫柯表示：「這場在歐洲最核心地帶爆發的全面性戰爭，將波及全球每個角落。烏克蘭被視為全球必需糧食產品的最大出口國之一，出口對象包括亞洲。我們當然也會看到石油和天然氣價格上漲，亞洲地區將感受到這些衝擊。」