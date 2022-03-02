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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

特斯拉柏林廠 最快本周發照

編譯湯淑君／綜合報導

路透報導，德國布蘭登堡邦政府的環保當局對特斯拉（Tesla）柏林廠的審核進入最後階段，另據德國媒體披露，最快本周五（4日）就會核發執照，准許開始生產電動車

不過，環保團體對特斯拉與當地水公司的合約仍有疑慮待解，是阻撓新廠開始運轉的一大障礙。

路透指出，特斯拉正等待執照正式獲准，好讓這座設於柏林近郊格林海德市（Gruenheide）的電動車廠及相鄰的電池廠開始作業。無數關於環境衝擊的公眾諮詢，延遲該廠啟用過程，執行長馬斯克曾批評，德國官僚體系的繁文縟節掣肘。

柏林廠即將獲准進行商業量產的消息傳來，激勵特斯拉股價28日連三紅，收在870.43美元，暴漲7.5%，創1月31日來最大漲幅，相較於同日美股大盤表現可謂相當亮眼。

據德國通訊社Tagesspiegel和每日鏡報（Der Spiegel）報導，特斯拉這座柏林「超級工廠」（Gigafactory Berlin）可望開始生產Model Y電動車。報導說，特斯拉的目標是在該廠年產至少50萬輛車，及用於這些電動車的電池，估可望在當地創造至少1.2萬個工作機會。

特斯拉在當地營運面臨用水方面的障礙。當地環保組織預定在4日行政法院舉辦的公聽會上指稱，布蘭登堡環境保護當局未進行充分的評估，就批准當地水公司履行與特斯拉的合約。路透報導說，當地環保組織抱怨，該廠耗水量足以供應全鎮3萬居民所需。

特斯拉 電動車 德國

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