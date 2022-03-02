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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

海運暫停接訂艙

編譯任中原／綜合報導

俄烏衝突與相關制裁正大幅干擾歐洲海空運，西方與歐盟對彼此關閉領空已干擾空中貨物運輸，馬士基（快桅）等海運公司也已停止接受進、出俄羅斯貨櫃的艙位預訂，大宗商品貿易陷入混亂，再度重擊供應鏈，將影響消費者食衣住行的各層面。

俄羅斯與歐洲國家禁止彼此的航空公司航班進入領空，導致歐洲班機無法飛越西伯利亞上空，俄國班機也進不了歐洲多國空域，衝擊全球航空貨運，可能推升航空貨運價格。Cargo Facts顧問公司表示，這些禁令影響負責運輸全球20%空運貨物的航空公司。

海運也持續受影響，全球最大貨櫃輪業者馬士基指出，由於多國海關檢查所有運往及來自俄羅斯的貨物，已使許多港口出現壅塞；金融機構改變信用條件，也衝擊到一些客戶的履約能力。德國赫伯羅特和台灣海洋網聯船務代理公司都已停止接受訂艙。

俄國部分銀行被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付體系後，多國暫停購買俄國能源商品，且法國興業與瑞士信貸等多家金融機構已暫停對俄羅斯商品出口提供融資，導致金屬、穀物、原油等商品運輸困難，貨船保費高漲，使商品貿易陷入混亂，進一步衝擊全球供應鏈。上周黑海地區有貨船遭到轟炸，物流風險更高。烏克蘭港口已關閉，穀物載運停擺，烏克蘭Ferrexpo Plc鐵礦砂公司也說，不確定能否用鐵路運輸礦砂到歐洲。

俄羅斯 俄國 供應鏈

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